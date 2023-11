Riesgos y herramientas en educación

Toda la vida en esto de ser educador y profesor. Sigo sintiéndome afortunado por la aceptación de los alumnos. Me sorprende la confianza que me dan. Cada vez me siento más inseguro de lo que les puedo aportar.

En concreto mis herramientas han sido la biología, la botánica, algo de psicología, algo de baloncesto, algo de campo, etc. Son pocos saberes en los que tampoco soy especialista pero que puedo compartir con los alumnos.

Los mejores momentos nacen de la convivencia personal. Preocuparse por ellos, sentirse que te importan.

No puedo aceptar y lo he dicho muchas veces que la escuela, los hospitales y las viviendas hogar dediquen más tiempo a los papeles para justificarse que a las personas.

Llevo toda la vida asumiendo más riesgos que otros profesores o educadores. Además contagiándolos a otros de nuestra institución e incluso de otras.

La protección está más en la vida que en las normas. Cuando los menores no se importan y se ponen en riesgos extremos no podemos pretender educarlos encerrados en un aula y en un cuaderno.

Un chico obsesionado con el gore, que ve horas y horas de descuartizamientos es difícil que se motive estático en un complemento directo. Por eso hacemos intervenciones en las que redefinimos e intentamos ampliar la mirada. Intentamos crear vicios sanos y fomentar relaciones románticas. Pretendemos un paso del gore al Disney un poco teatral.

Se sienten acompañados y hacemos viajes, en verano a Marruecos en una migración al revés desprendiéndose de móvil o redes sociales.

Pretendemos que se sientan protagonistas de su aprendizaje y no ir a rellenar tiempo. Manejamos cuchillos, motosierras, tractores, dar de comer a aves rapaces, etc. Son muchos los miedos pero sus miedos internos son mayores.

Protocolos y protocolos en un mundo en guerra en el que parecemos anestesiados. Hay un futuro político incierto por lo insustancial de los nacionalismos y los privilegios mentirosos de unos pocos. Parece que nuestros alumnos no están preparados para una verdadera revolución. Adoctrinan las redes más que la escuela que ya no vale ni para eso.

Mientras tanto seguiremos sumando experiencias con nuestros alumnos de forma que nuestra trayectoria de vida pueda iluminarles el camino más que nuestro curriculum.