"No podía moverme, mi cuerpo no reaccionaba”, relatan las dos víctimas de una presunta agresión sexual en casa de un joven

K.A.P. asegura que estaba borracho y no recuerda los hechos que ocurrieron en su casa el 19 de febrero de 2021 y por los que se le acusa de una agresión sexual a una chica y de una violación a otra. Sí recuerda que posteriormente pidió perdón a ambas víctimas. Por su parte estas, que afirman tener lagunas en los hechos ocurridos ese día, sospechan que el acusado les puso alguna sustancia química en sus bebidas.

Son parte de las declaraciones de las dos partes en el juicio que ha acogido la Audiencia Provincial de Salamanca en la mañana de este lunes. Los hechos se remontan a febrero de 2021 en una urbanización de Carrascal de Barregas en las que las dos víctimas, amigas, quedaron con el presunto agresor, conocido de ambas, en celebrar una fiesta en su casa.

Alcohol, marihuana y juegos

Durante la misma, bebieron alcohol y jugaron a juegos de mesa. Los tres se quedaron a dormir en la casa del varón y se acostaron en la misma cama. Según el fiscal, el acusado se aprovechó del estado de las chicas, comenzando a realizarle tocamientos a una de ellas, que en un estado de semi inconsciencia le dijo que parara, aunque continuó hasta que vio que la otra víctima estaba medio despierta, y también en un estado semi inconsciente, por lo que, según el fiscal, la penetró vaginalmente, pese a la oposición de ella. La fiscalía pide para el acusado dos años y seis meses de prisión por un delito de agresión sexual y otros siete por un delito de violación, así como una indemnización a las víctimas de 5.000 y 10.000 euros, respectivamente.

“Estaba borracho y no recuerdo bien las cosas”, ha afirmado el acusado en sus respuestas tanto al fiscal como a los abogados de la defensa y a su propio abogado. K.A.P. ha asegurado no recordar ni los tocamientos ni las relaciones sexuales ni haberse masturbado, pese, según el fiscal y la defensa, haber aparecido resto biológicos suyos en la ropa de las chicas. "No recuerdo haber hecho nada con ninguna”, ha afirmado, de hecho, ha relatado que estaban dormidos y una de las víctimas “me tocó”. Uno de los abogados de la defensa le ha recordado que no digo lo mismo en su primer interrogatorio judicial: “Entonces se acordaba de todo y ahora de nada”.

El acusado ha relatado que estaban disfrutando de la fiesta, que él le servía el alcohol que quisieran, además de aludir a que en un momento dado apareció su tío y le ofreció droga (marihuana), algo que “ya lo teníamos hablado hace una semana”. Se ha declarado inocente y ha insistido en que tiene “pequeños recuerdos” de lo que ocurrió esa noche, “una amnesia muy selectiva”, ha subrayado uno de los abogados de la acusación. Sin embargo, sí ha reconocido que al día siguiente pidió disculpas a las víctimas por si “hice algo indebido, no fue mi intención”, asegurando que se refería a “algo general" y no concreto.

Testimonios de las víctimas

Por su parte la víctima a la que presuntamente violó ha relatado a preguntas de las fiscalía y abogados que quedaron en ir a su casa a pasar la tarde, que las dos chicas llevaron la cena y cerveza, aunque también bebieron ginebra que les ofreció el acusado, y jugaron a varios juegos de mesa. Posteriormente, ha referido que llegó el tío de K.A.P. y que les ofreció un porro, “después de una calada simple empecé a encontrarme mal y se lo dije a mi amiga”, por lo que "fuimos juntas al baño y de ahí a la cama". Lo que recuerda es que posteriormente estaban en la cama y el acusado les tajo cervezas abiertas, “yo estaba ya bien, pero después de beber la cerveza, me nublo y no me acuerdo de nada, recuerdo como si no tuviera capacidad en mi cuerpo”.

Cuando se despertó, ha añadido, fue al oír a su amiga que tenía frío y la “vi sin nada de ropa”, después suceden los hechos hacía mí. “Recuerdo que me toca, me soba, dije que no”, pero “no podía moverme, mi cuerpo no reaccionaba”. Recuerda la penetración, “le dije que se apartara”, pero “no recuerdo nada más”. Por la mañana cuando despertaron, asegura, se fueron cada una a su casa, pero por la tarde hablaron porque “yo sabía que algo había pasado”. Al día siguiente interpusieron la denuncia.

La víctima considera que el presunto agresor les puso algo en las bebidas, porque “no es normal, he bebido muchas veces y nunca me había sentido así” y también ha asegurado que él “nos pidió perdón muchas veces”.

La otra víctima de agresión sexual en el relato de los hechos a pregunta del Ministerio fiscal y los abogados, ha afirmado que tras la calada al porro ofrecido por el tío del acusado su amiga se sitió mal, fueron al baño y posteriormente la llevamos a la cama. “Yo estaba ya en mal estado”, pero “no creo que por la cantidad de alcohol”. Cuando fue, según ella, a ver cómo estaba su amiga para irse a casa, “vi que estaba semi inconsciente, me costó despertarla, llegó él y nos ofreció de comer o beber”.

Como era tarde y ”no pude contactar con mis padres, decidimos quedarnos”. A partir de ahí “la anoche se vuelve confunsa”. Ella ha asegurado que se acostó vestida y en un determinado momento “siento que él se está masturbando contra mi pierna; me despierta, pero mi cuerpo no reacciona”. Ha relatado que le quitó la ropa y “empezó a penetrarme”, aunque le dijo que no, “intentaba taparme con mi mano y él para porque empiezo a llorar”, pero “no recuerdo si me penetró”.

Posteriormente, ha señalado que su amiga la oyó decir que tenía frío y la intentó vestir y se puso en medio de los dos. “No sabía bien lo que estaba ocurriendo, le dije piensa en Carlos”, que era su novio entonces y “me quedé dormida”. Por la mañana estaba “desorientada y confusa”. Su amiga y ella, hablaron después “porque ella empieza a recordar cosas de lo ocurrido” e intentan hablar con el acusado, que les dijo que “estaba borracho y no recordaba lo ocurrido”.

A preguntas de los abogados de la defensa, ha afirmado lo mismo que la otra víctima, que está segura que el acusado les puso algún tipo de sustancia en la bebida: “Estoy segura, nunca me ha pasado no recordar y que mi cuerpo no responda”, así como que él les pidió disculpas.

Posteriormente, las víctimas hablaron con sus padres, fueron al hospital y presentaron las denuncias contra el que consideran culpable de dos agresiones sexuales, una de ellas, violación, por las que piden en total 9 años y seis meses de prisión. El juicio ha quedado visto para sentencia.