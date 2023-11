El PSOE, ante las protestas por la amnistía: "Solo van a lograr que nuestras convicciones sean todavía más fuertes"

El PSOE ha respondido este domingo a las protestas que se han sucedido por el país, convocadas por el Partido Popular y Vox contra los pactos con los independentistas catalanes y la amnistía y ha insistido en que estas concentraciones "solo van a lograr" que sus "convicciones" sean "todavía más fuertes" o que el país "conozca la alternativa al gobierno progresista", con un PP que, según ha dicho, "ha demostrado la connivencia que tiene" con la "ultraderecha".

En un editorial de 'El Socialista', la publicación editada por el partido, el PSOE ha recordado que durante más de 140 años "han defendido la democracia en España". "No nos amedrentaron ni los golpes de Estado, las dictaduras ni los terroristas. En libertad o en la clandestinidad, donde había un militante del PSOE los valores más profundos de los demócratas encontraban cobijo", ha defendido.

La formación que lidera Pedro Sánchez también ha señalado que en España "no hay otro partido político" con una hoja de servicios "tan extensa y honrada en favor de España como el nuestro" y ha cargado contra "un viejo enemigo" que estaba desde hace décadas en el PP "y que ahora se muestra sin ninguna vergüenza con toda su crudeza".

"La ultraderecha española, nostálgica del franquismo y alumna aventaja de los predicamentos que llegan de personajes como Trump o Bolsonaro, ha decidido recorrer el camino de la violencia callejera para lograr sus objetivos políticos", ha reprochado.

En opinión de los socialistas, las protestas violentas en las calles son "un salto al vacío que debe ser respondido con toda la fuerza de nuestro Estado de Derecho". "Por muchas piedras que nos lancen, pintadas en nuestras casas del pueblo, amenazas de todo tipo en las redes sociales, insultos* no van a lograr provocarnos", ha reiterado. "Solo van a lograr que nuestras convicciones sean todavía más fuertes y que el país conozca la alternativa al gobierno progresista que proponemos desde el PSOE", ha aclamado.

Por su parte, el PSOE ha elevado el tono de la crítica contra los 'populares', a quien acusa de que, como en el pasado, "ha demostrado la connivencia que tiene" con la ultraderecha. "Son un partido fundado por exministros de Franco, por lo que a estas alturas pocas sorpresas compañeros", ha apuntado al editorial a sus militantes.

En concreto, el PSOE ha criticado que el PP, a su juicio, se haya negado "a realizar una condena sin paliativos de la violencia que sufrimos"". "Lo pagarán en las urnas, como siempre les ha pasado", ha vaticinado la formación política, que ha pedido a sus militantes que no caigan en provocaciones. "Limpiaremos las pintadas, ignoraremos los insultos y no nos harán temer sus amenazas. Lo hemos hecho siempre en la historia ante otros que lo intentaron, y no serán estos los que nos dobleguen", ha concluido.

LÍDERES TERRITORIALES

Durante la jornada del domingo, diferentes líderes territoriales socialistas se han ido pronunciado sobre las protestas de los últimos diez días en las calles y frente a las sedes del PSOE. En concreto, la secretaria general del partido en La Rioja, Concha Andreu, ha destacado que "España tendrá un gobierno de progreso", mientras que ha abogado que, "frente al ruido y la crispación, más avances en derechos sociales y prosperidad económica". Además, ha pedido "condenar los ataques que estos días están sufriendo las sedes".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Madrid y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha tachado de "grave" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, designe España como una "dictadura", al tiempo que se dispone a registrar su reforma legislativa "contra los derechos LGTBI en Madrid".

Lobato ha recalcado que no solo apoya que la población pueda manifestarse y "opinar con total libertad", sino que cree que los líderes políticos, incluyéndose entre ellos, deben "escuchar con atención" y entender el por qué de la protesta. Pero aclara que "antes de la violencia hay palabras".

Así, el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha instado al PP a "aceptar" que "esta semana Pedro Sánchez podrá ser investido presidente porque tiene la mayoría parlamentaria, la mayoría democrática". "No es posible que, cuando se pierde, se tenga una actitud de odio", ha sostenido, y ha pedido a los 'populares' que "respeten la democracia cuando pierden".

"Lo fundamental en democracia es el respeto a las reglas del juego", ha defendido, al tiempo que ha destacado que "en julio los ciudadanos españoles decidieron que no querían un gobierno de derecha y extrema derecha". "Esta semana podrá ser investido el presidente Sánchez porque tiene la mayoría: la mayoría parlamentaria, la mayoría democrática", ha continuado.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha trasladado este domingo todo el respeto a las manifestaciones que ha convocado el Partido Popular, a quien ha pedido que traslade una condena expresa a todos los ataques que está sufriendo el partido socialista durante estos días.

Tudanca ha señalado que "el riesgo" que había era que este domingo hubiera un Gobierno en España del Partido Popular con la extrema derecha. "Al final es todo lo contrario, va a haber un gobierno progresista apoyado por 12,5 millones de personas frente a quienes se han quedado solos en la oposición", ha apuntado.

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado que el PSOE defiende la Constitución en su totalidad, donde se ampara "cualquier manifestación pacífica y que no sea violenta". "Pero lo que no ampara jamás es la violencia, ni los ataques ni los insultos", ha insistido. "Lamentamos profundamente que haya partidos que a día de hoy siguen sin condenar la violencia y desde aquí quiero decirles que cuando uno es demócrata tiene que condenar la violencia siempre", ha dicho el asturiano.

En la misma línea se ha pronunciado el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que ha instado al PP a respetar el resultado del 23J que condene "los actos violentos" que están sufriendo las sedes socialistas. "Hemos sido capaces de construir una mayoría que respalde al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, a la Presidencia del Gobierno de España", ha reclamado en un comunicado.

También la presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "la foto de hoy es la del PP, Vox y UPN". "Partidos incapaces de acordar con nadie que no sean entre ellos mismos. Escorados por la ultraderecha a posiciones alejadas de la mayoría social", ha criticado.