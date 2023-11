Y a la Constitución le llegó su San Martín

Ya yo tengo noticia deste libro -dijo don Quijote-, y en verdad y en mi conciencia que pensé que ya estaba quemado y hecho polvos, por impertinente; pero su San Martín se le llegará como a cada puerco; que las historias fingidas tanto tienen de buenas y de deleitables cuanto se llegan a la verdad o la semejanza della, y las verdaderas tanto son mejores cuanto son más verdaderas.

Don Quijote de la Mancha, parte 2, cap. 62.

No es historia fingida, sino verdadera, que durante el presente trance de investidura de presidente de gobierno para España, a la altura de este 11 de noviembre, matancero San Martín de Tours, no ha importado al candidato hincar el cuchillo en las cuarentonas y castigadas carnes de la Constitución. Malherida ha quedado, no de muerte porque aún es reversible el tajo, pero la hemorragia ahí está, salpicando a diestro y siniestro, a diestra y a siniestra, sin borrarle de la cara la sonrisa al matarife Sánchez, que no le aguanta un asalto a su interminable archivo de solemnes declaraciones sobre lo que nunca iba a aceptar, ni a consentir, ni a pactar…

No hay que ser un entusiasta de las democracias liberales, por muy decadentes y partitocráticas que sean, como es el caso de la española, para reconocer que garantizan unos mínimos de respeto a principios que, en líneas generales, suscribimos la mayoría de los ciudadanos. Siempre mejorable. Siempre susceptible de reforma. Siempre un medio y no un fin, pues la propia Constitución establece que “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” (art. 2), esos mismos españoles que son, ¡somos!, “iguales ante la ley” (art. 14). ¿O éramos?

Cuatro son los valores superiores del ordenamiento jurídico que, en el primer artículo, constituyen a España como estado social y democrático de Derecho: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Los poderes del estado emanan del pueblo español, que es soberano, y el soberano, con el título de rey, a través de la forma política aprobada por el pueblo, una monarquía parlamentaria, sirve desde la jefatura del estado como símbolo de su unidad y permanencia.

La unidad de España como nación y la soberanía de todo el pueblo español para decidir no concuerdan, obviamente, con los programas electorales con que concurrieron a las elecciones generales del pasado 23 de julio diferentes partidos, muy minoritarios, que van a otorgar la presidencia a Pedro Sánchez. Lo que no es historia fingida, sino verdadera, es que el principal sustento de esta próxima investidura, el Partido Socialista Obrero Español, sostuvo antes de dichas votaciones que no cabía la amnistía: “No. El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. No entra dentro de la Constitución. Es un debate que siempre saca la derecha para asustar. El PSOE tiene bien claro cuáles son los márgenes que tiene la Constitución” (Pedro Sánchez en TVE, el 21 de julio de 2023). Dicho lo cual, será la amnistía su primera iniciativa legislativa, ahora que el cerdo está bien cebado y lo han atado con las cuerdas de un Tribunal Constitucional preparado para hacer un indigesto mondongo que embuta la amnistía en una tripa donde no caben los “indultos generales” (art. 62). Mientras chilla el cochino se le han debido mover los márgenes. ¿Lo habrá asustado la derecha española, culpable de todo según el relato firmado a medias por el PSOE y la derecha independentista catalana, o sea la derecha buena y progresista?

Un relato que acusa a los jueces y promueve que el poder legislativo los investigue, tan perverso que incluso ha suscitado la queja de Jueces y Juezas para la Democracia en consenso con las demás asociaciones: ¡atención!, el acuerdo entre los que opinamos diferente sigue siendo posible en España aunque parezca lo contrario. Un relato coherente, no obstante, con la separación entre España y Cataluña que ya existe en el seno del PSOE-PSC y que el segundo partido más votado, por oportunismo e interés propio, pretende ahora extrapolar al conjunto de la nación, como si su realidad particular hubiera de sustituir al ordenamiento jurídico vigente. ¿Someterá este acuerdo a la opinión de sus militantes o les va a ahorrar el trago de jarabe democrático? Cuando han podido votar sobre el pacto de gobierno con Sumar sólo se han pronunciado el 63,4%: paradójicamente, participamos más en las elecciones los ciudadanos sin carnet que estos ciudadanos con carnet que nos piden el voto para sus siglas.

Quemada y hecha polvos parece la Constitución, a punto de cumplir cuarenta y cinco años. Huele ya su piel chamuscada. Pierde sangre a borbotones. No es historia fingida sino verdadera, como también es cierto que “todos tienen derecho a la vida” (art. 15) y en 2022 hubo en España 98.316 a los que no dejamos ni nacer. En fin, los márgenes…