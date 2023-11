Menuda felonía

Fernando VII es el monarca más repudiado de los últimos 200 años. Fue llamado “el rey felón”, y no sin motivo. No solo fue un mal rey, sino un personaje inmoral, cobarde y traidor a España.

Pero digamos que cuando las heridas no quedan bien cerradas, se abren, y la historia vuelve a repetirse, y eso nos está ocurriendo actualmente, no con el rey, pero sí con el presidente en funciones de España.

La historia nos enseña que la tiranía es efímera y todos los tiranos encuentran su caída ante el poder inquebrantable de la libertad y la justicia. El problema no es si caerá el tirano, sino lo que se lleva por delante en su caída.

Que les den la independencia ya, eso sí, también el presupuesto completo del estado y para el resto de autonomías las migajas. Es la forma más indecente de arrodillarse ante el enemigo. Se está repitiendo la historia 90 años después. Ya se encargó un expresidente nacido en Valladolid y afincado en León de que fallase la memoria colectiva con la “nueva Ley de des-Memoria Histórica”

No ha tenido España un momento de tanta gravedad desde la guerra civil, donde se consumaran traiciones y mentiras con la llegada de una dictadura. Incluso el atentado contra A. Vidal Cuadras, a muchos hizo recordar el atentado que sufrió Calvo Sotelo, roguemos al que cada uno crea que nunca volvamos a revivir esos momentos, unos en primera persona, otros relatados por nuestros padres y abuelos. Y todo el miserable cambalache por seguir en la poltrona. Siete miserables votos han sembrado el sectarismo entre las familias.

Deberían tomarse las medidas necesarias para que España no sea dividida por el capricho de un presidente en funciones, ayudado por separatistas catalanes, vascos y a última hora compartir un trozo de la tarta con canarios. Si hubiese un gobierno serio se tendría que decretar y aplicar el artículo 155 de la Constitución.(El artículo 155 de la Constitución española establece el proceso por el que el Gobierno central podría obligar a una comunidad autónoma a acatar una ley que no quiere aplicar, o si la autonomía va directamente en contra de algún precepto de la carta magna.)

Hace unos días escribí que el descontrol tomaría la calle, ya la ha tomado: neofascistas, universitarios (matriculados que no estudiantes), sectarios del futbol, izquierdas recalcitrantes… Revientan las concentraciones organizadas por personas sensatas. Otro grupo muy peligroso es el de LOS PASIVOS, esos que ven como nuestra nación se trocea y les da lo mismo. Sucedió en 1939, comienzo la II Guerra Mundial. ¿Qué se llevaban un judío? Bueno, mientras no me toque a mí… y así fueron cremados 11.000.000.

Vamos a pasar a la historia como los grandes cobardes, traidores y apesebrados que tiran a la basura a España. Pues nada, que empieza el baile, señores. Gracias Pedro por enfrentarnos a todos contra todos.