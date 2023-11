Jehu no teme por su puesto en el Salamanca UDS: "Si perdemos, seguro que no se escapa la opción de ascenso directo"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha ofrecido su visión acerca del encuentro que su equipo disputará con el líder: la Cultural B.

Final: "Es un partido de una exigencia mayor contra el líder actual y sabemos que tenemos la oportunidad de acortar distancias. No dependemos de alguien más y eso es una motivación".

No ganar: "Significaría no sumar. No puedo pensar en más que eso. Hay que ganar en todos los campos".

Responsable: "Creo que esto es fútbol y hay buenos o malos momentos".

Futuro: "No es una respuesta que te pueda dar yo si seguiré o no. ¿Me la juego? No, yo pienso lo mismo de siempre. He vivido estas cosas muchas veces de una forma u otra. Hay sensaciones que ustedes tienen y nosotros no. No depende de mí tomar la decisión. Si perdemos, seguro que no se escapa la opción de ascenso directo".

Impagos: "No puedo solucionarlo yo. Te puedo hablar de otras cosas".

Cultural B: "Es un equipo que busca jugar al fútbol y es importante lo que tiene al haber evolucionado. Nos ha faltado acierto en algunas jugadas".

Jugadores: "No sé lo que pasa extradeportivamente, aunque te rías voy a lo deportivo. No me pagaban en algunas ocasiones de mi carrera y luego hemos conseguido cosas. Todo influye y es cosa de preguntar a otros".

Victoria personal: "Si vas a la casa del líder es un golpe sobre la mesa".

Amaro y Poveda: "Están bien y todo el mundo se encuentra disponible".