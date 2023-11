El apego en el primer año

Ya vimos de que depende la formación de este vínculo: del Sistema de Cuidados (madre y cuidadores) y de la necesidad instintiva del bebé para sobrevivir y sentirse seguro y amado incondicionalmente. El bebé no va a fallar, salvo limitaciones graves, la mayor parte de madres y padres tampoco. Ya sabe lo que me han enseñado: las madres hacen magia, si necesario.

Cuando el niño nace está pre-programado para explorar su entorno y todo lo que percibe por los sentidos, buscar la teta y succionar, preferir los estímulos humanos, como ya vimos la semana pasada.

La cronología de estas fases es bien conocida, pero no es igual en todos los bebés, depende de sus capacidades y de los cuidaos de la madre o cuidores.

1ª.- Primera fase: “Me gustan los de mi especie”

Preferencia por la especie humana. No hay reconocimiento individual. No rechaza los cuidados de quien los sabe cuidar. Todo ser humano puede hacerlo bien, salvo limitaciones de capacidad o por la su edad.

También otras especies prefieren a los suyos ¿Ha visto correr a los pollos de perdiz, de la familiar gallina o pata, etc., detrás de su madre?

2ª.- Segunda fase: “Me gustan quienes me cuidan”

Enseguida aprende y asocia el olor, la voz, el rostro y todo lo que puede captar por los sentidos ¿Sabe usted que si se cambian estás y otras asociaciones (cara de la madre pero voz ajena) capta la diferencia. Esto sucede ya claramente al final de la primera semana o en la segunda)

Por eso es muy importante que los cuidados y la interacción los hagan personas estables, al menos una.

Aún no rechaza los cuidados de personas desconocidas si saben cuidar eficazmente.

3ª.- Tercera fase: “Prefiero a mi madre o cuidadores que conozco”.

No rechaza las personas desconocidas, pero prefiere claramente a su madre o cuidadores conocidos. Con ellos se ríe más, llora menos, acepta mejor las caricias, etc.

Ya reconoce las personas bien a la madre o quienes le cuidan. Por ejemplo, si se pone una fila de personas delante de él y oye la voz de la madre (por un altavoz) dirige la mirada hacia ella.

4ª.- Cuarta fase: “Mi madre es única, mis cuidadores son magníficos; los demás, depende de cómo se acerquen, me toquen e interactúen”

Ante los desconocidos muestra cautela o incluso rechazo, especialmente si son muy intrusivos acercándose rápidos, cogiéndolos, etc. Es el llamado miedo a extraños: oculta la cara, llora, no acepta ser cogido, manotea, etc.

El niño, ya entre 6 y 8 meses, reconoce, prefiere y tiene claro quién o quiénes son figuras a las que se ha apegado .

Por tanto, los niños tardan mucho más en vincularse claramente a la madre, a diferencia de muchas aves y mamíferos, como los pollos de perdiz, los elefantes o los corderos, que se “improntan” (vínculo inicial entre numerosas crías de otras espíes y sus madres) ¿Por qué? Tal vez porque al bebé recién nacido no le serviría de nada, dado que no pueden caminar y seguir a la madre o huir. De hecho, se apegan cuando empiezan a andar o gatear con mucha soltura.

A finales el primer año de vida, su vínculo de apego es claro a una o varias personas.

¿Cuál es la función del apego? “Me siento seguro, no me van a fallar”

Sentirse seguro, protegido, cuidado incondicionalmente.

Poder llamar para que vengan, reír para que le hagan mucho caso o pedir ayuda.

Estar próximos a las figuras e apego, a través de los sentidos. La presencia le genera bienestar y seguridad y ausencia ansiedad, lloros, malestar, etc.

Tener con quien interactuar y compartir la intimidad,, las caricias y los juegos.

Por todo ello, es importante responder pronto a sus llamadas y también hablar con él aunque no te vea, justo para que aprenda que los cuidadores están al lado o con él siempre.

Preguntas para usted:

¿Tenía razón el conductismo –y no pocos pediatras- cuando aconsejaban no atender a las llamadas, ni coger a las crías si no tenían hambre, estaban limpios, etc.?

¿Puede un niño o niña socializarse bien sin figuras de apego?

¿Basta con una figura e apego? ¿Es mejor una o varias figuras de apego?

Sí hay varias ¿Hay jerarquía entre ellas?

¿Son todos los apegos parecidos o hay tipos o estilos de apego claramente diferentes?

¿Qué importancia tiene la historia de apego en las relaciones íntimas adultas?

Puesto que también se puede formar el apego en las relaciones e pareja ¿Tarda más o menos su formación que en los niños o niñas? ¿Se forma en todas las parejas? ¿Hay tipos o estilos e apego en las parejas?

Volveremos sobre estas preguntas en algún momento.

Aprender es maravilloso y saber nos ayuda a vivir mejor y ser mejores cuidadores.. Además, decían antes, “el saber no ocupa lugar”.