Tú Aportas Béjar asegura que las mejoras para la Covatilla ya estaban incorporadas en la pasada temporada

Tras la rueda de prensa ofrecida por el Equipo de Gobierno de Béjar sobre los preparativos para la puesta en marcha de la Estación de Esquí “Sierra de Béjar-La Covatilla” de cara a la próxima temporada, el partido en la oposición, Tú Aportas Béjar, ha querido matizar que la mayoría de las novedades “ya fueron implementadas por el anterior gobierno y no suponen mejoras de interés para los usuarios” afirman en un comunicado.

La agrupación de electores insisten que el alcalde “parece que no tiene sentimiento de vergüenza al no decir la verdad sobre la instalación. Si todo lo que tiene que decir sobre la anterior gestión es que hay chatarra en las instalaciones o que los vehículos están en mal estado, es que no conoce muy bien el funcionamiento de La Covatilla. Hay que recordarle a Luis Francisco Martín que el pasado verano se sacaron bastantes contenedores de gran tonelaje de residuos varios y chatarra de la zona de acceso a la estación y que fue almacenada desde el año en que el Ayuntamiento se hizo cargo de La Covatilla con la dirección de Alejo Riñones. Sólo tengo que recordarle que siete toneladas son sólo 7000 kilos, lo que puede equivaler a los tres vehículos todo terreno que fueron comprados por el Partido Popular y que se encontraban en desuso desde hace varios años. Es por ello que desde hace bastantes años se alquilaban a una empresa externa en temporada para el acceso del personal a las instalaciones” ha declarado Javier Garrido

Sobre los preparativos para la puesta a punto, Javier Garrido advierte que “llegado casi mediados de noviembre, aún queda por poner en marcha el telesquí del Canchal Negro, la cinta transportadora o el telesilla además del resto de instalaciones. Esperamos desde Tú Aportas que se pueda llegar a tiempo de la apertura tras pasar los meses de verano sin tomar decisiones políticas de trabajos a realizar.”

Con respecto a la revisión anual del telesilla, el conocido como V7, el concejal de Tú Aportas Béjar apunta directamente a la Junta de Castilla y León: “Sí va a permitir la apertura de la instalación sólo haciendo la revisión anual preceptiva será su responsabilidad, la del Alcalde y la de la concejala Purificación Pozo. Mientras a nosotros nos exigían cumplir con la revisión V7 del telesilla, parece que a este equipo de gobierno se lo pasan por alto. Ya lo dijo Luis Francisco Martín en el debate de elecciones, que si le votaban a él todo sería más fácil. Es una vergüenza que pasen estas cosas, pero es lo que tiene jugar con cartas marcadas”

Asimismo, finaliza el comunicado de la formación localista mencionando que “ha puesto como mejora para este año la creación de una nueva web para la venta online, un recurso que ya estaba funcionando desde el pasado año. La nueva web se terminó de implementar la pasada temporada y fue creada por una empresa bejarana experta en este tipo de sistemas” afirma Garrido.