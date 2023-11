Todos los detalles de la próxima Nochevieja Universitaria en Salamanca

La Cámara de Comercio de Salamanca acogía esta mañana la presentación de la popular Nochevieja Universitaria, que acogerá Salamanca el jueves 14 de diciembre y, como otros años, tendrá la Plaza Mayor como escenario estrella, aunque luego la fiesta seguirá en los establecimientos hosteleros de la ciudad.

La actividad empezará a las 20.00 h en el ágora con el 'speaker' Alberto Bautista y la animación de DJ Alvama Ice, Dani Serra, DJ Pedraza y Víctor González y Dani John.

Como otros años, en los accesos a la Plaza se entregarán gominolas a los asistentes, para que las tomen, al estilo de las uvas, con las campanadas de medianoche.

Además, habrá un punto violeta y se transmitirán mensajes contra la violencia de género y por el consumo responsable de alcohol. Por otra parte, la Nochevieja Universitaria tendrá un carácter solidario, puesto que de cada consumición se donarán 15 céntimos a la asociación We can be héroes, sin ánimo de lucro para la investigación y lucha contra el cáncer.

También como en ediciones anteriores se movilizarán efectivos y refuerzos de la Policía Local, la Policía Nacional, Protección Civil, los servicios de limpieza municipales y sanitarios.

"Una promoción impagable para Salamanca"

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Carlos Moro Corredera, destacaba que "el Fin de Año Universitario despierta el interés de la totalidad de los medios de comunicación nacionales y parte de los internacionales", por lo que es "una promoción impagable" y "tiene un valor económico ineludible para toda la ciudad".

En su opinión, esta celebración "muestra a una ciudad abierta y joven volcada con la población universitaria. Es el evento lúdico más importante de España para la comunidad universitaria ligado a la ciudad de Salamanca".

A este acto de presentación del evento también asistían Alberto Díaz, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Antonio Rollan, presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES) y Diego Garcia Hernandez, presidente de CEOE -CEPYME Salamanca, junto a colaboradores y patrocinadores.