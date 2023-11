Reclaman que el operativo de agentes medioambientales esté todo el año como obliga la ley

"La Junta nos está ninguneando y ya estamos bastante hartos. Además, la población va a ser la gran damnificada, ya que se entorpece la gestión de incendios, y la vigilancia de la pesca, la caza, la fauna". De este modo se manifestaban algunos de los agentes medioambientales que, convocados por los cuatro sindicatos con más representación en este colectivo, UGT, CCOO, CSIF y USCAL, se manifestaban este jueves a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca.

"Somos funcionarios públicos, estamos todo el año pero no hay operativo todo el año como obliga la Ley, la Junta lo está inclumpliendo", afirmaba José Antonio Luelmo, uno de estos profesionales que lamentaba que, a pesar de lo sucedido hace un año en el gran incendio de Zamora, "no se ha modificado nuestro sistema de trabajo, ahora mismo no tenemos a nadie que esté hoy de guardia".

Del mismo modo, Francisco José Camuñas, uno de los delegados sindicales en Salamanca, recordaba que "desde 2007 hay un acuerdo firmado e incumplido". Además, reiteraba que el año pasado, a través de una nueva normativa estatal se obliagaba a establecer el operativo todo el año y "la Junta de Castilla y León lo está inclumpliendo".

Fotos y vídeo de Vanesa Martins