Rastrojo manda un mensaje claro en Unionistas: "Nos vemos más fuertes que nunca"

Jorge Rastrojo, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad del conjunto charro.

Sensaciones: "Son buenas y la competición es muy dura, pero sí que tuvimos esa época de Cornellá y Arenteiro en la que nos salían las cosas mal. Eso fue un punto de inflexión y nos vemos más fuertes que nunca. Si hubiéramos tenido esa pizca de suerte o intuición podíamos haber ganado más partidos, aunque, por ejemplo, el Lugo es un gran equipo".

Diferencia al entrenar y jugar en los goles: "Entrenando tenemos bastante gol y acabamos muchas jugadas, pero en los partidos falta atreverse más o tener tranquilidad porque igual vamos revolucionados. Las ocasiones las tenemos y eso es lo más importante".

Su nivel: "Me encuentro bastante bien y la categoría me sorprendió porque al venir de Segunda RFEF todo va más rápido aquí, aunque lo he asimilado".

Dani Ponz: "Me dice que tenga más hambre a la hora de llegar a rematar los centros y que busque más el gol. Estamos trabajando en ello".

Jugar de carrilero con tres centrales: "Estoy encantado en el sitio que me ponga el míster y sí que lo hemos probado. Me gusta estar en la banda y tengo resistencia para aguantar todo el carril, aunque jugar más adelante me encanta. Cumpliré igual me toque en cualquier zona. En un partido pueden pasar muchas cosas y a Dani le gusta practicar cosas".

Celta B: "Los filiales son chavales que dan mucha guerra y es uno de los equipos que más ocasiones generar, pero también las tienen en contra e intentaremos llevar el partido a nuestro terreno. Puede ser un partido que nos llevemos si hacemos las cosas bien".