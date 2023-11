Nueva biografía de un bejarano ilustre

El viernes, 17 de noviembre de 2023, en el salón de actos del CMC San Francisco de Béjar a las 19 horas, el Centro de Estudios Bejaranos organiza la presentación de la biografía dedicada a un bejarano ilustre e integrada en la Colección “Don Francés de Zúñiga”. Este año está dedicada al escritor Jesús Izcaray Cebriano y su autora es la profesora Josefa Báez Ramos. Estará acompañada por José Antonio Sánchez Paso e Ignacio Izcaray.

Con este libro son diez las biografías dedicadas desde el centro a bejaranos fallecidos: el escritor Francés de Zúñiga, el filósofo Nicomedes Martín Mateos, el compositor José Lidón, el X duque de Béjar Manuel de Zúñiga y Guzmán, el mecenas David Melul, el catedrático de Derecho Penal Pedro Dorado Montero, el periodista José María Blázquez de Pedro, el marino Tomás Olleros Mansilla y el misionero Fray Jordán de Béjar. Los autores han sido José Antonio Sánchez Paso, José M.ª Hernández Díaz, Josefa Montero García, Emiliano Zarza Sánchez, Antonio Avilés Amat, Laura Pascual Matellán, Ignacio Soriano Jiménez, Manuel Olleros González de Eiris y Jesús Gómez Blázquez.

¿Quién fue Jesús Izcaray?

Jesús Izcaray (Béjar, 1908 – Madrid, 1980) salió de niño de Béjar para criarse y desarrollarse, primero, en Madrid y, luego, en Burgos y Barcelona. De regreso a la capital de España en 1929, sin formación universitaria, pero con la asimilación de abundantes lecturas, Izcaray comienza su carrera periodística como meritorio en El Imparcial, y pasa por otras redacciones madrileñas (Luz, Ahora, Estampa) hasta llegar a Mundo Obrero y Frente Rojo, órganos del Partido Comunista de España, al que se unió en 1936. Sus crónicas de guerra fueron reclamo para los lectores de la época y fuente de información para escritores contemporáneos. Por las dedicadas a la defensa de Madrid, recogidas en Madrid es nuestro, recibió el Premio Nacional de Literatura en 1938.

Terminada la Guerra Civil española, y tras una corta estancia en el campo de concentración francés de Argelès-sur-Mer, se embarcó en el Sinaia hacia México, en 1939, donde fue cofundador y jefe de redacción del semanario España Popular. Reclamado por su partido, vuelve clandestinamente a España en 1945 y se une a la lucha de guerrillas en el Levante. Al tener que abandonar de nuevo su patria, se instala en París hasta el 14 de noviembre de 1976, fecha de su retorno definitivo a España.

Durante su exilio, Jesús Izcaray fue un autor prolífico de artículos periodísticos, guiones cinematográficos, cuentos, reseñas, ensayos y novelas. Publicado y ampliamente traducido fuera de su país, el bejarano sigue siendo, como otros muchos exiliados republicanos españoles de 1939, un desconocido. A reducir tal desconocimiento contribuyen iniciativas como la del Centro de Estudios Bejaranos, que incorpora Jesús Izcaray. La escritura como liberación a su colección de biografías «Don Francés de Zúñiga».

Sobre la autora

Josefa Báez Ramos es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y catedrática de Lengua Castellana y Literatura de Educación Secundaria.

Como Asesora Técnica Docente del Ministerio de Educación, en el periodo 2004-2009, trabajó con los departamentos de Educación de los estados norteamericanos de Oregon y Washington. Asimismo, dirigió el Centro Español de Recursos de la Universidad de Washington, en Seattle, actividad por la que recibió, en 2006, el Premio ProLingua de la Washington Association for Language Teaching, y, en 2008, el Outstanding Contribution to the Teaching of World Languages in the Pacific Northwest, así como el Continued Distinguished Services Certificate.

Además de impartir cursos de doctorado en la universidad salmantina, y clases para maestros de Español de Estados Unidos, Hispanoamérica, Canadá y Brasil, en el Máster de Lengua y Cultura españolas, de los Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, Josefa ha enseñado en el sistema educativo norteamericano, por lo que recibió, en 2021, el Bremer Trust Exceptional Faculty Award, de Olympic College.

Entre sus publicaciones se hallan monografías sobre diversos autores españoles, sobre la didáctica del español como lengua nativa, extranjera y de herencia, así como reseñas y análisis de novelas españolas en revistas especializadas. El escritor Jesús Izcaray forma parte de sus líneas de investigación desde 1992, cuando apareció su estudio La obra literaria de Jesús Izcaray, galardonado con el Premio Villar y Macías. Ha editado tres libros del narrador bejarano —Noche adelante (2000), La hondonada (2004), Madame García, tras los cristales (2005)— y es autora de la biografía Jesús Izcaray. La escritura como liberación (2023).