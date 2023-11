Nandi y las fichas sénior en el Salamanca UDS: "De momento no nos hemos planteado dar bajas y en un mes nos reuniremos"

Nandi de Vicente, secretario técnico del Salamanca UDS, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad del club en una semana tan importante como la de la Cultural B.

Visión del equipo: "Todos podíamos pensar que sería un camino de rosas al tener un equipo con calidad y jugadores experimentados, pero sabíamos también que no iba a ser fácil. Hemos tenido más dificultades en casa que fuera, aunque no es nada que no se pueda remediar".

Puntos perdidos en casa: "El Ávila y el Cristo son dos buenos equipos, incluso mejor de lo que refleja la tabla. El Salamanca, a pesar de que puso toda la carne en el asador, no tuvo suerte y el fútbol no son 2+2. Igual no hemos salido a tope desde el principio e interés hay en ganar, mientras que lo del Almazán fue un accidente porque lo más normal es que se hubiera vencido".

Cultural B: "El equipo sabe que si no ganamos sí que nos quedaremos descolgados y va a salir como si fuera una final desde el inicio. Tengo buenas sensaciones para el partido".

Césped del Helmántico: "Estaba blando y se levantaba enseguida, por lo que hubo disparos en los que no fueron a portería por eso. A todos nos gustaría que estuviese mejor porque favorece siempre al equipo superior".

Mejoras en plantilla: "Se barajaron opciones, pero era un mercado concreto el que miramos como el de los sub23 sin que tuviera un coste elevado. No quisieron venir los jugadores con los que negociamos y entre Jehu, Rafa, Miguel y yo decidimos seguir con la plantilla que teníamos. ¿Ahora? Pienso lo mismo, que el equipo está compensado y se puede dar un golpe en la mesa. Si aparece una joya, la valoraríamos... y en tres semanas o un mes nos reuniremos para ver lo que se debe hacer".

Dar bajas sénior: "De momento no nos hemos planteado dar bajas y en un mes nos reuniremos. No nos hemos planteado esa posibilidad".

Jorge de Vicente: "Está aprovechando los minutos que le están dando los entrenadores y tiene ganas de aportar su poder ofensivo, por lo que le veo bastante bien hasta la fecha".