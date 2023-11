Manos Unidas Salamanca, con los intocables de Calcuta

Nuevas técnicas de cultivo, alfabetización digital, formación para la empleabilidad de los jóvenes… La intervención de Manos Unidas en Calcuta abarca varios campos. Ana Isabel García, presidenta-delegada de Manos Unidas Salamanca, acaba de volver de su visita a los proyectos de desarrollo de la organización. Un viaje de formación que le ha servido para conocer a los socios locales (congregaciones religiosas, ONG, servicios sociales…) y a los beneficiarios: los dalit, la casta más baja de la india (los intocables).

Entre los proyectos que ha podido visitar se encuentra el de intervención socio-educativa con población que vive bajo el puente de Hastings, impulsado desde Manos Unidas Salamanca. El objetivo de esta iniciativa es promover la escolarización, facilitar la documentación para el acceso a ayudas sociales y mejorar la higiene y la salud en la zona. “Nuestro socio local es la congregación de Loreto, una monja india que dirige una organización de 146 personas. Los padres no sienten esa necesidad de que sus hijos vayan a la escuela: han nacido en esa casta y no van a poder salir de ella. Sus antepasados no han estudiado y ellos tampoco. Pero los niños son listos y tienen ganas de aprender. Estudian en el suelo con su lápiz y su cuaderno. Nos cantaban con mucha ilusión los números en inglés, los meses del año… se les veía felices”, relata.

Este y otros proyectos que respalda Manos Unidas mejoran notablemente la vida de la población local. “Hemos visto proyectos agrícolas que desconocían técnicas nuevas de cultivo. Cosechan una clase de arroz a los cuatro meses de sembrarla y el resto del tiempo el terreno está baldío. Entonces, se les lleva semillas y se les enseña técnicas de cultivo. Ya en algún sitio habían conseguido calabazas, pimientos, judías… En las zonas rurales tienen una agricultura de subsistencia. Ellos tienen su huerto y se mantienen del arroz, que es básicamente su alimentación”.

Los beneficiarios de estos proyectos de Manos Unidas pertenecen a la casta de los dalit, conocida como “los intocables”. “Se van congregando en los barrios bajos (slum) y malviven. Recogen basura y viven de la mendicidad. Son mano de obra barata para los trabajos más precarios". García afirma que los socios locales son organizaciones responsables, transparentes, fiables… “Sus objetivos tienen que estar alineados con los de Manos Unidas. Hemos visto gente entregada y responsable con un trabajo terrible que tiene muchos problemas”.

Tras este viaje transformador a Calcuta, la presidenta de Manos Unidas Salamanca afirma sentirse “impresionada” de que, a pesar de la pobreza, exista tanta dignidad en las personas. “Tienen todos sus derechos vulnerados. No tienen casa, ni trabajo, una alimentación precaria, unos días comen y otros no. Ahora yo tengo la gran responsabilidad sobre mis espaldas de transmitir lo que he visto para tocar el corazón de la gente y que se una a la solidaridad”.

Puedes colaborar con estos y otros proyectos de Manos Unidas Salamanca aquí.