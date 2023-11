Los comercios del casco histórico, intranquilos por un mercadillo de Navidad en Anaya

Los comercios del casco histórico se muestran intranquilos ante la instalación de una feria de Navidad en la plaza de Anaya. Según ha explicado la presidenta de la Asociación de Comerciantes de la Ciudad Vieja de Salamanca (Accivisa), Azucena Hernández del Canto, un mercadillo navideño en el casco histórico podría tener consecuencias desastrosas para los comercios de la zona. "Ya sucedió en 2017 y tuvimos un 60% de pérdidas respecto a años anteriores. Afecta gravemente a nuestra situación económica", ha explicado.

No obstante, esta mañana la asociación ha obtenido el compromiso del Ayuntamiento de Salamanca de no permitir la venta de artículos que sean competencia directa de los comercios del casco histórico. Además, el Consistorio facilitará la lista de propuestas de puestos a la asociación en los próximos días para que los propios comerciantes determinen qué ventas les afectan y cuáles no; y así asegurar que la actividad desarrollada en la plaza de Anaya no limitará el consumo en sus locales.

Productos de alimentación, artesanía, regalos... la oferta de los comercios de la Ciudad Vieja de Salamanca es muy extensa ya que, como ha recalcado Hernández del Canto, se trata de un comercio de proximidad que también es turístico. Creadores de cientos de puestos de trabajo (se trata de tiendas que abren de lunes a domingo y necesitan varios empleados), los comerciantes del casco histórico asumen los alquilieres más altos de la ciudad, según ha apuntado la presidenta de Accivisa y es un sector que sufre mucho en enero y febrero porque baja el turismo. "El puente de diciembre y las navidades son claves para que nuestros negocios sean sostenibles".

Postura del Ayuntamiento

Por su parte, el Consistorio aclara que "no se trata de un mercado navideño únicamente sino que es un parque de Navidad que entre sus atractivos incluye al propio mercado". Además, añaden que "la selección de la ubicación responde al juego que da el entorno de las Catedrales para incluir actividades de video mapping, iluminación, naturaleza encendida y conciertos. Es una forma de atender una demanda de los salmantinos y especialmente de las familias que buscan opciones de ocio en los días de Navidad cuando los niños tienen vacaciones".

Fuentes del Ayuntamiento recuerdan que "en el centro de la ciudad se han celebrado otros mercados que no han suscitado ninguna polémica. Por ejemplo el Mercado Medieval en las Ferias y Fiestas en la Vaguada de la Palma que, además, vendía productos muy similares a los que se venden en las tiendas del centro de la ciudad. Este mercado congregó este año a más de 100.000 personas. Tampoco generó ninguna crítica el mercado de Navidad de la plaza de Los Bandos. Lo que se hace ahora es integrar un mercado que ya existía en el casco histórico y enmarcado dentro de una oferta de ocio mucho más amplia".

Finalemnte, aseguran que este mercado "va a congregar a numerosos visitantes que pasearán por las calles del centro y dinamizarán la economía de los propios comercios de la zona. Además vamos a ser muy exquisitos con la selección de los comercios que participen".