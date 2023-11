'La contable', el cortometraje de Lunática Producciones, se proyecta en Salamanca y Madrid

‘La Contable’, el cortometraje de Lunática Producciones, se proyectará el domingo 17 de diciembre en el Espacio Almargen de Salamanca y el jueves 21 de diciembre en la Sala Tarambana de Madrid. Ambas proyecciones estarán acompañadas de un coloquio con el equipo técnico y parte del elenco.

La reserva de entradas está disponible en las webs de las dos salas_ https://espacioalmargen.blogspot.com/ y https://www.tarambana.net/espectaculos/la-contable/

Esta historia se financió gracias a las aportaciones de diversos mecenas a través de la plataforma de micromecenazgo Verkami, por lo que previamente tendrá lugar una proyección privada para los mecenas, el elenco y el equipo técnico el 7 de diciembre en el Casino de Salamanca.

‘La Contable’, un cortometraje de Elvira Rivas, narra una situación de abuso psicológico por parte de un profesor de interpretación.

Este cortometraje, dirigido por Óscar Pérez (‘El Huésped’) y Elvira Rivas, explora los límites de la docencia y la dirección artística a través del personaje del profesor, encarnado por el actor salmantino Roberto García Encinas, quien desdibuja la línea que separa la exigencia artística de la falta de empatía.

‘La Contable’ además de ser una historia de denuncia social, reivindica las posibilidades de la ciudad de Salamanca y de sus jóvenes talentos para la creación audiovisual.

El proyecto se ha realizado gracias a un equipo de jóvenes creadores: a cargo de la producción han estado Elvira Rivas, Rocío Heredia y Óscar Pérez, acompañados de un equipo técnico que resulta familiar, ya que en su mayoría es el mismo equipo que rodó el cortometraje ‘El Huésped’.

Este equipo ha estado formado por: Óscar Pérez y Elvira Rivas (Dirección); Míkel Antúnez (Off The Record), Elvira Cañizares, Sergio Ledesma y Dharma Torres (Operadores de cámara y equipo de Fotografía); Tiago Mendes (Sonido y montaje de sonido); Julia Cañas y Rocío Heredia (Making of); Aleix Losa (Banda Sonora Original); Eva Riesco (Vestuario); y Alex Carnicero (Diseño y Créditos).

Además, han contado con un amplio elenco, liderado por Roberto García Encinas, y formado por jóvenes intérpretes: Ana Veganzones, Elvira Rivas, Elena Márquez, Carlos Manrique, Eva Rivas, Mario Jiménez, Javier Cascón, Teresa Cascón, Virginia LeBlanc, Noa Gómez, Diego Elices, Paula Coderch, Víctor Mira, Samuel Bajo.