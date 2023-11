Sarah Santaolalla denuncia acoso en redes sociales: “A mis compañeros de profesión no les amenazan con violarles, y a mí sí”

Sarah Santaolalla, colaboradora de televisión y militante del PSOE en las listas de José Luis Mateos en las últimas elecciones municipales, ha denunciado acoso en su perfil de Instagram. Amenazas de muerte, de violación y graves insultos: la comunicadora ha manifestado sufrir este tipo de comentarios a diario. “Te violaban si no fueses una feminazi”, “Muérete en el exilio” son solo algunos de los ejemplos que ha compartido. “Las amenazas no son lo mismo para los analistas políticos hombres que para las mujeres. A mis compañeros de profesión no les amenazan con violarles, y a mí sí. Utilizan contra nosotras un tipo de coacciones e insultos que nunca van a usar contra ellos. No tenemos el mismo peligro porque no tenemos la misma historia”, afirma.

Santaolalla observa “poca información” en las instituciones, administraciones y policía sobre cómo combatir un perfil falso o una IP extranjera. “Te sientes un poco indefenso porque piensas que no les va a pasar nada y muchas veces te frenas a la hora de poner una denuncia”. Ante este tipo de mensajes, la comunicadora y militante del PSOE bloquea y denuncia las cuentas. “El que manda los mensajes los va a mandar siempre, pase lo que pase, y en la situación política que estemos. Pero no los envían con tanta ligereza cuando este tipo de conductas se condenan. Hemos tenido políticos, representantes públicos, primeras líneas y figuras de la televisión que han permitido que el mensaje del odio, el insulto y la amenaza campe a sus anchas. Y por eso hoy estamos así. Hay muchos cómplices de este tipo de prácticas”, se lamenta.