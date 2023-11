La reina Letizia vuelve a enamorar con el look de su última jornada en Dinamarca

Los Reyes Felipe y Letizia han puesto fin este miércoles a su intenso viaje de Estado de tres días a Dinamarca. Una jornada que ha arrancado con su visita al palacio de Fredesnsborg para despedirse de la Reina Margarita, que ha continuado con su visita al Centro de Arquitectura Danés acompañados por los Príncipes Federico y Mary -que han dado imagen de absoluta normalidad tras la publicación de unas imágenes del heredero al trono danés con Genoveva Casanova en Madrid- y que ha concluido con una recepción a la colectividad española residente en el país antes de coger el vuelo de regreso a España.

Una intensa mañana en la que doña Letizia ha vuelto a enamorar con su estilismo, confirmando con los impecables looks que ha lucido durante su estancia en Dinamarca, que es una de las 'royals' más elegantes del mundo (probablemente la más).

Un viaje en el que ha derrochado estilo y sofisticación y en el que ha optado por la sostenibilidad, reciclando algunos de los vestidos, abrigos y complementos más icónicos de su vestidor. El diseño rojo midi de Carolina Herrera que escogió en su primer día en Copenhague -y que combinó con abrigo tipo batín blanco de 'Other Stories'- o el fastuoso vestido de gala azul noche de Felipe Varela para la cena de gala con la que les obsequió la Reina Margarita, que completó con la tiara Flor de Lis y espectaculares pendientes de zafiro.

También ha estrenado dos favorecedores modelos: el martes, durante el día, nos conquistó con un favorecedor vestido verde 'Made in Spain' de la firma Dándara con un precio de lo más asequible: 79 euros. Y por la tarde, para su visita a la exposición de Sorolla, deslumbró con un impresionante diseño danés de lentejuelas negras, mostrando su lado más glamouroso.

Y este miércoles ha puesto el broche de oro a su visita a Dinamarca con un look impecable que nos ha enamorado. Tirando de nuevo de fondo de armario, doña Letizia ha recuperado el aplaudido vestido blanco de corte camisero de crepé de Ralph Lauren con falda ligeramente plisada que estrenó durante su visita a Nueva York en septiembre de 2022. Un diseño de líneas puras al que ha dado un plus de elegancia con uno de los abrigos más vistosos de su vestidor: un diseño oversize de Carolina Herrera en un vibrante color rosa chicle que es pura vitamina y que no puede gustarnos más.

En cuanto a sus complementos, la Reina ha pisado con fuerza con unos salones de tacón alto en color beige, y ha hecho un guiño a la Princesa Leonor escogiendo el clutch beige de la colaboración de Zara con Narciso Rodriguez que su hija mayor estrenó en la confirmación de la Infanta Sofía el pasado mayo.