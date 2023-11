La exposición ‘Trazos’ de artista de Nava de Sotrobal Macario Ramos, llega este jueves al CDS

El Centro de Desarrollo Sociocultural acoge desde este jueves la exposición ‘Trazos’ compuesta por obras realizadas por el artista, natural de Nava de Sotrobal, Macario Ramos.

Un artista que, como el mismo se define, “soy natural de la Nava de Sotrobal; como suele decirse, de aquí al lado. Desde pequeño siempre me ha gustado hacer garabatos con los lápices. Comencé pronto a componer y realizar mis dibujos de manera autodidacta, pero hubo un momento en que abandoné la práctica para recuperarla con más pasión y empeño, si cabe, a partir del 2001 en Collado Villalba, donde resido” y añade que “gracias a mis maestros Astrid Garrobo y José Boga, que me han abierto la puerta hacia el aprendizaje en el óleo y otras técnicas húmedas, consigo expresar a través de mis obras la forma de ver y sentir el mundo que me rodea, por donde transito. En ellas vuelco sentimientos y emociones que también pretendo despertar en las personas que visiten y vean esta exposición”.

Las obras de Macario, que ya han sido protagonistas en localidades como Collado Villalba, Peñarandilla o San Lorenzo del Escorial, llegan hasta el zaguán del CDS y en una muestra que se pone en marcha desde las 13 horas de este jueves.