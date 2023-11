La Covatilla abrirá temporada a primeros de diciembre

La Estación de Esquí de La Covatilla en Béjar abrirá sus puertas a comienzos de diciembre para arrancar la temporada 2023-2024. Así lo anunció en rueda de prensa al alcalde, Luis Francisco Martín, acompañado por parte del Equipo de Gobierno. Un acto informativo en que Martín ha querido “mandar un mensaje de tranquilidad” a la ciudadanía, los alojamientos y establecimientos hosteleros y acusó a la oposición de generar “miedo” al poner en duda el inicio de la temporada y estado de la estación, y a la que acuso de realizar una mala gestión en la Covatilla con “dos millones de euros de pérdidas en los dos últimos años” aseguro el regidor bejarano que hizo una defensa de su partido, el PP, cómo “el único partido que siempre ha luchado por hacer realidad el sueño de tener una estación de esquí, tras la crisis la empresa gestora que cerró la instalación, en 2014 el PSOE volvió a votar en contra de municipalizar la gestión, como ya hizo cuando se creó la estación, si no se hubiese hecho hoy sería un amasijo de hierros".

En cuanto a la puesta a punto para la nueva temporada, Martín ha indicado que en este mes de noviembre se van a ejecutar las “labores de mantenimiento y puesta a punto realizadas por empresas externas”, además de colocar la pilona adquirida por el anterior equipo de gobierno “que lleva aquí desde enero y pudieron ponerla en abril cuando cerraron temporada”. Con respecto al telesilla, el alcalde bejarano afirmó que está en conversaciones con la Junta de Castilla y León y Transporte por cable para realizar la revisión de este aparataje, la llamada V7, “en dos anualidades, una parte este año para que sean que hay buena intención y voluntad y compromiso de hacerla de este gobierno, y la segunda una vez acabada la temporada, de tal manera que en noviembre de 2024 esté finalizada esta V7”.

En relación al calendario y tarifas, la concejala delegada de la estación, Purificación Pozo, indicó que el calendario de apertura irá desde inicios de diciembre, incluso si solamente pueden abrirse los servicios de cafetería y tienda, hasta el mes de abril. Los precios de los forfaits se dividirán días de temporada alta, baja o promoción en función de si son días laborales o los kilómetros esquiables disponibles y que la venta online se habilitará con 24-48 horas de antelación en temporada alta para evitar sobreventa o que las condiciones meteorológicas sean favorables y de esta manera “no haya enfados y malestar entre los que vienen desde lejos a la estación y no pueden hacer uso de la instalación o no quedaban plazas y por eso además se instauraran turnos para uso de las pistas” informaba Pozo. Hay que matizar que, si bien el calendario se ha aprobado en la Junta de Gobierno, las tarifas deberán pasar por el Pleno Municipal y ser aprobadas en él.

Sobre el Plan de Fomento y la gobernabilidad de la ciudad

Luis Francisco Martín hizo hincapié en que están trabajando para presentar “antes de finales de diciembre” los proyectos de inversión de los 4,5 millones de euros procedentes del Plan de Fomento o Reindustrialización “a pesar de tener una prórroga de dos años para su licitación y otros dos para su ejecución” y así hacerla más atractiva “para buscar un socio y crear una gestión público-privada”. Con respecto al Centro de Concentración Deportiva que dejó el gobierno anterior, el alcalde actual ha insistido en que falta documentación y no se ha realizado el cambio de uso, y que están a la espera del informe medioambiental de la Junta para ver si el proyecto sigue o no: “si es favorable, está hecho el proyecto, está adjudicado y se haría”. En caso de que sea negativo, Martín no descarta que haya que indemnizar a la empresa que tiene ya la licitación hecha.

Sobre la situación de minoría en la que queda su gobierno y las noticias sobre el caso de los asesores, Luis Francisco Martín ha afirmado que “me apena, me da mucha tristeza que personas que entran con ilusión se vayan un poco desmotivadas. La política es algo serio, de mucha responsabilidad. Estamos jugando con la ilusión de personas que han votado unas ideas políticas y por hacerlo bien por la ciudadanía. Me apena que personas que han votado nuestro proyecto vean que ahora es más complicado que salga adelante porque muchos temas tienen que pasar por acuerdos plenarios”, pero que no le asusta gobernar en minoría “no tenemos cara de preocupación, si no de tristeza porque quien lo van a pagar van a ser los bejaranos” y declarado que siente “acoso” por el eco mediático de este asunto.

Purificación Pozo, portavoz de Vox, socio en el gobierno de la ciudad textil, también ha sido crítica con la oposición, PSOE y Tú Aportas “no están haciendo oposición porque no saben hacerla con decencia, para eso hay que trabajar y mucho. A lo único que se dedican es a poner palos en las ruedas del tren, ese que quitaron ellos, y su único deseo es volver al sillón de la alcaldía y ponerse el sueldazo que tenía el señor alcalde” argumentó Pozo.