El fantasma con el que se van a divertir más de 1.500 escolares salmantinos

Un total de 1.530 escolares disfrutarán este lunes y el martes de la obra ‘El fantasma misterioso’ gracias al programa Los escolares van al Teatro organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

Son alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria y Educación Especial de veintitrés centros educativos de Salamanca y del alfoz:

Maestro Ávila,

Santa Teresa,

Mª Auxiliadora,

C.A.M.P.,

Rufino Blanco,

C.O. El Cueto,

Campo Charro,

Félix Rodríguez de la Fuente,

Juan Jaén,

Misioneras,

Trinitarios,

El Camino Aspace,

Divino Maestro,

Santísima Trinidad,

Virgen de la Vega,

Santa Catalina,

Padre Manjón,

Jesuitinas,

San Juan Bosco,

Insolamis

y centros de Carbajosa, Cabrerizos y Villamayor.

Asistirán a la representación de la obra ‘El fantasma misterioso’, interpretada por la compañía El Cau de L’Unicorn que es una llamada a la tolerancia y el respeto hacia los demás. A través de un hilo conductor que es que las cosas no son siempre lo que parecen y que por lo tanto no se debe juzgar por las apariencias.

Los alumnos se enfrentarán, en clave de humor tierno, a todas aquellas actitudes que cotidianamente frenan las buenas relaciones entre las personas e impiden la creación de una sociedad más armónica.

Mediante fábulas modernas, la compañía plantea una serie de situaciones donde los ‘prejuicios’ son la clave de los enredos… Las cosas ‘no son lo que parecen’, las historias ‘dan un giro’ repentino y las situaciones ‘se ‘clarifican’ y se solucionan de la forma más inesperada.

Acompañada de pequeños fragmentos musicales, la obra nos invita a no tratar como a un enemigo a quien no conocemos, pues podemos perder la oportunidad de descubrir un gran amigo, a no ‘montarse películas’ sólo por pequeños detalles y a preguntar todo aquello que no comprendamos, porque nuestra ‘película’ puede tener el guion equivocado.