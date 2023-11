Eduardo Gallo: "Me muero por torear y poder hacer una temporada"

Puso rumbo a México hace unos años y desde entonces su día a día se basa en la preparación como si fuese a torear treinta corridas de toros. Eduardo Gallo no se ha vestido de luces en este 2023, pero su ilusión sigue intacta asegurando además que en este tiempo su evolución ha sido más que notable. El torero salmantino, que el próximo año cumple veinte años de alternativa, habla para SALAMANCArtv AL DÍA desde el país azteca, reconociendo que le gustaría celebrar esa efeméride toreando en La Glorieta.

- Eduardo, ¿cómo vives la profesión desde que marchaste a México?

- Yo creo que el toro solo se puede vivir con pasión. Es una forma de vida. Y aunque tengo otros intereses además del toro, todos los días tengo tiempo para torear de salón.

- ¿Sigues la temporada española desde allí?

- Sí, sigo la temporada. Pero no sólo la española, en general intento estar al tanto y sigo lo qué pasa en cualquier lado que haya un toro.

- Hace mucho que no te podemos ver toreando por aquí. ¿En qué ha evolucionado el toreo de Eduardo Gallo?

- Yo creo que en general todo. Cuando no tienes corridas de toros próximas, entrenas y te atreves a soñar como te gustaría torear sin pensar que se lo vas a tener que hacer a un toro. Y luego vas al campo a matar un toro y haces lo que quieres también sin pensar que hay que asegurar para cortar las orejas. Entonces cuando entrenas así avanzas mucho y consigues hacer lo que luego te gustaría hacer en la plaza con público. Pero yo creo que lo que más he cambiado hasido con la capa, que siempre me costó mucho.

- ¿Qué crees que puedes seguir ofreciendo al aficionado que sigue esperando tu regreso?

- En primer lugar, me gustaría agradecer al aficionado que sigue esperando verme en una plaza de toros. A los miembros de mi Peña Taurina que sigue en activo y con la incorporación de nuevos miembros incluso. Dicen que Santo que no se aparece no es venerado, y después de tantos años sin torear en España no es fácil que sigan creyendo en mí. Y en segundo lugar, yo siempre he buscado la pureza y el clasicismo. Y eso es lo que ofrezco pero mejorado. Como te comentaba siempre está uno en evolución aunque no estés toreando mucho, y eso es lo bonito del toreo, que siempre hay cositas que cambiar.

- ¿Cómo de difícil es pasar un año en blanco?

- La última corrida de toros que he toreado fue en diciembre del 2022 en Colombia. Una tarde en la que corté las orejas a un toro del maestro César Rincón, y que además fue mi corrida número 303 creo recordar. Y este año no he toreado ninguna corrida de toros. Es difícil decir que no cuando tu corazón dice que sí.

- ¿Y ese no a qué se debe?

- No tengo ninguna corrida de toros próximamente, y aunque desde luego me muero por torear y hacer una temporada, no tengo necesidad por ir de cualquier manera.

- ¿Te planteas volver a hacer temporada en España?

- Me gustaría mucho. El año que viene se cumplen 20 años de mi alternativa y sería bonito torear en España. Además me gustaría hacer algo en la plaza de toros de Salamanca, afición que me ha visto salir en hombros ocho veces.

- Para terminar, ¿qué es lo que más echas de menos de tu tierra?

- Intento ir mucho a España, y cuando estoy por México lo único que echo de menos es a mi familia.