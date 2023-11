Dani Ponz: "Si no ganamos, no podemos estar contentos en Unionistas... y menos en casa"

El entrenador de Unionistas, Dani Ponz, ha atendido a los medios de comunicación locales al término del choque con el Lugo.

Empate: “Si no ganamos, no podemos estar contentos... y menos en casa. Alegre por el desparpajo del equipo. He visto un partido muy cercano a lo que es la Segunda División. Han hecho unos movimientos buenísimos. Esas ocasiones no se pueden fallar porque son muy claras. Solamente nos ha faltado ganar el partido”.

Doble punta: “El partido de Losada ha sido muy bueno y en el tramo final le hemos acercado más al ‘10’ y nos ha hecho girarnos bien”.

Reina Sofía: “Tenemos un público que nos ayuda mucho".