Misa en Salamanca con motivo de la Festividad de San Martín de Porres

Celebración de los operarios del servicio de limpieza del Ayuntamiento, que hoy no trabajaban.

Esta mañana, la Iglesia del Convento de San Esteban acogía la misa por la festividad de San Martín de Porres, patrón de los operarios del servicio de limpieza del Ayuntamiento, que hoy no trabajaban.

Recordamos que, debido a esta fiesta, hoy no se realizarán las labores de limpieza de residuos en el término municipal de Salamanca. Se trata de la única jornada del año en la que no se presta este servicio y se recomienda sacar la basura en otro momento para evitar acumulaciones innecesarias. De este modo, se pone en conocimiento de todos los vecinos que durante todo el día 3 y la madrugada del día 4 no se prestará este servicio, que quedará restablecido a partir de las 6:00 de la mañana del viernes.

Por este motivo, se solicita la colaboración de los ciudadanos para que en la medida de sus posibilidades eviten sacar la basura durante la noche del jueves, día 3, al viernes 4 de noviembre. No obstante, estará disponible un equipo de acción inmediata para las urgencias que puedan surgir y el jueves quedarán colocados todos los contenedores de quita y pon en el centro de la ciudad, permaneciendo durante todo el día.