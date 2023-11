Pepe Vázquez: "No hay nadie más autocrítico en el Perfumerías Avenida que los que estamos dentro"

Pepe Vázquez, entrenador del Perfumerías Avenida, ha ofrecido sus impresiones acerca del encuentro con el Movistar Estudiantes en casa.

Valoración: "El inicio ha sido muy bueno y con este nivel de intensidad sí salen las cosas en ataque. Los porcentajes han subido y todo se encadena. La primera parte es muy seria de todo el equipo, pero salimos dormidos al tercer cuarto y luego ya mejoramos. Buenas sensaciones para el parón. Los días han sido largos después de un varapalo".

Público: "No tengo nada que objetar del público y ya dije en mi llegada que había que saber la Liga en la que estamos. No hay nadie más autocrítico en el Perfumerías Avenida que los que estamos dentro, aunque hemos dormido 17 días fuera de casa. Animo a mucha gente que haga eso y no soy entrenador de excusas, pero hay veces que toca alzar la voz. Contra Landes fue una derrota imperdonable. La afición ha estado de 10".

Fichaje: "Esperamos cerrar a alguien el parón porque hace falta. Ojalá haya buenas noticias por parte del presidente".