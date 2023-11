Los impuestos en Peñaranda suben 2,16 euros en total y entre todos para "actualizar costes y mantener servicios"

La medida contaba con los votos positivos de PSOE y PeC y el negativo del PP al considerar que "no es el momento"

Peñaranda ha aprobado este viernes una subida de 2,16 euros entre todas las ampliaciones de impuestos municipales debatidos, cantidad que los ciudadanos abonaran de manera trimestral y dividida en pequeñas cuantías en cada uno de ellos

Este ha sido el acuerdo surgido en la sesión de Pleno ordinario que el Ayuntamiento de la ciudad ha desarrollado en la noche de hoy, en la que se aprobaba, solo con los votos positivos de Peñaranda en Común y el PSOE, junto al voto negativo del PP, al no tener presencia hoy el concejal de Vox, una subida en el IBI, que pasa de 0,65 a 0,69 euros en el valor catastral urbano, y un aumento de 0,72 a 0,76 en el rustico.

La modificación en la Tasa reguladora por el servicio de recogida de basuras, que ofrece un aumento de 0,80 euros, pasado de 19,90 a 20,70 euros en plazo y tiempo, también contaba con la misma votación, algo que ha supuesto un resultado calcado a la subida en el suministro de agua potable, que aumenta 0,85 euros hasta los 15 metros cúbicos, mientras que la tasa por depuración de aguas también recibe una subida en su pago, pasando de los 5,78 a los 6,18 euros, lo que se traduce en una subida del 0,40% Un punto este último, sobre el que la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, manifestaba que “el canon que nos cobra la Confederación Hidrográfica del Duero ha subido hasta los 162.000 euros anuales, por lo que no podemos hacer otra cosa que subir el servicio, pero siempre de manera mínima…si tuviéramos que hacerlo en base a los aumentos que nos aplican no lo haríamos con un 30% más. Es un servicio verdaderamente caro. Sinceramente tiemblo cada vez que llega el canon”.

Sobre esta subida de impuestos, la portavoz y líder del Partido Popular, Eva López, argumentaba que desde su grupo “creemos que este tipo de decisiones hay que tomarlas con rigurosidad…no creo que se entienda la subida, cuando lo importante es que los ciudadanos puedan tener ese dinero en el bolsillo. Es una medida que, a nuestro entender, es errónea ahora mismo” algo a lo que la regidora municipal replicaba que “sabemos que subir impuestos no es nada popular. Pero estamos hablando de aumentos muy pequeños, por lo que no cabe la demagogia que lleva a cabo el PP. Si desgranamos un poco son 20 céntimos el agua, por ejemplo, algo que en otros municipios de nuestro entorno ha subido mucho más…al final nos suben los costes y, o tratamos de adaptarlos o nos vemos obligados a recortar servicios, algo que no queremos bajo ningún concepto”.

“Esta mínima subida favorece la calidad de vida de los peñarandinos y, repito, es muy pequeña, entre un 2% y un 4%” aseguraba la regidora.

La petición de la creación de unas bases reguladoras para la adjudicación de subvenciones municipales a clubes o asociaciones locales, planteamiento realizado por Peñaranda en Común, ha quedado sobre la mesa y con escaso recorrido en el debate, algo que se completaba con diferentes daciones de cuentas, con datos como el pago a proveedores, que actualmente se esta situando en los 9,81 días, periodo alabado de manera mayoritaria por los integrantes de la Corporación.