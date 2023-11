Jehu confirma los impagos en el Salamanca UDS

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a los medios de comunicación locales para hablar sobre los impagos en la víspera del partido con el Almazán de Pablo Cortés.

Impagos: "Son cosas que manejamos internamente y se gestiona todo así. Prefererimos seguir en esta línea y hay gente en el club que es la responsable de decirlo. Es algo personal y no voy a decir si he cobrado. En cualquier trabajo solo debes preocuparte por tu trabajo, pero ojalá pudiera cobrar por adelantado. Si me pagasen ya diciembre vendría con más ganas. Con Dueñas intento darle las herramientas al equipo. No es una situación que dependa de mí, no sé a ciencia cierta cuantos atrasos puede haber con algunos. Sé algunas situaciones y otros deben contestar".

Almazán: "Se me había olvidado que había fútbol hoy. Queremos una revancha pronto y así no pensamos tanto. Ojalá pueda ser un buen partido. Todas las semanas nos caerán palos si perdemos y si no sumamos todos los puntos es la peor noticia del mundo. Cada gol que encajas sí que pesa más. Debemos aprovechar los momentos que tenemos".

Césped: "Seguro que no está igual como si hubiéramos jugado hace dos semanas, pero no creo que esté excesivamente mal y estará como con el Cristo".

Bajas: "Navas y Poveda están cargados. Ha sido un partido duro con un campo blando y eso ha pasado factura. Son sobrecargas naturales".

Miguelito y Gustavo: "Gustavo ha aprovechado la oportunidad y tenemos un problema más para decidir si uno u otro".

Souley, titular: "Tengo que ver un poco si la gente está al 100% o no. Durán y Mansour están cargados también".

Continuidad: "Siempre se duda y ganamos 0-5, luego ya vinieron peores resultados. No me molesta que se me critique. Si perdemos, el mayor responsable soy yo. Si el jugador no entra no puede hacer su fútbol, seguro que es culpa mía. Igual no he hecho el cambio adecuado y el responsable soy yo".