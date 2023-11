La borrasca Ciarán provoca más de 40 intervenciones de los Bomberos de Salamanca por los efectos del viento

Los Bomberos de Salamanca han realizado, desde las 23:00 horas del miércoles 1 de noviembre hastaeste jueves 2 más de 40 intervenciones por el desprendimiento de árboles y ramas, así como otras por la caída a la vía pública de elementos de las fachadas de edificios, tales como tejas o incluso carteles.

En nuestro reportaje gráfico se pueden apreciar grandes árboles caídos en la avenida Federico Anaya, junto al río Tormes o en la avenida de Lasallle, donde un gran árbol caía sobre una vivienda. Incluso los Bomberos se han tenido que reforzar con profesionales que estaban de retén.

Alerta de Protección Civil

Recordamos que la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León había declarado la alerta en toda la Comunidad a partir de las 14:00 horas del miércoles 1 de noviembre ante la previsión de rachas fuertes de viento y de lluvias que se anuncian para las próximas horas.

A partir de la madrugada del jueves 2 de noviembre, la borrasca Ciarán y sus frentes asociados han aportado fuertes vientos de componente oeste-suroeste, con rachas máximas de 80-90 km/h en toda Castilla y león, pudiendo alcanzarse los 100 km/h en áreas de montaña.

Asimismo, la borrasca daba lugar a precipitaciones generalizadas de lluvia en toda la Comunidad, siendo intensas y persistentes en la mitad oeste y en los sistemas montañosos, donde podrán acumularse entre 40-60 mm. en doce horas. Esta situación meteorológica se prolongará a lo largo del fin de semana a causa de la llegada de una nueva borrasca, de características similares, en la madrugada del sábado.

Se prevé que, en la jornada del lunes 6 de noviembre, la situación experimentará una clara mejoría, por lo que se dará por finalizada la presenta situación de alerta a las 14:00 horas de ese día.

Por todo lo anterior, la Agencia de Protección Civil y Emergencias desaconseja la práctica de actividades al aire libre en las próximas horas, en especial en las zonas de montaña. Se recomienda asimismo la consulta tanto de las previsiones meteorológicas como del estado de la circulación, en el caso de que se emprenda viaje por carretera.

Recomendaciones

Además, se recomienda prestar mucha atención a los consejos para evitar incidentes derivados de las rachas de viento fuertes como, por ejemplo, retirar de las fachadas y ventanas de los edificios cualquier objeto que pueda ser susceptible de caer a la vía, como pueden ser tiestos, macetas o toldos, y revisar los anclajes de ventanas, persianas, antenas, etc. En el caso de transitar como peatón, es aconsejable alejarse de marquesinas, andamios, árboles o edificios en ruinas, ya que pueden caer al suelo por el viento.

En el caso de la conducción de vehículos, se recomienda sujetar firmemente el volante con ambas manos, y extremar la atención a la entrada y salida de los túneles y en el caso de adelantar o cruzarse con vehículos pesados, ya que se puede producir el denominado “efecto pantalla”, que puede originar un desplazamiento lateral repentino del vehículo.

Para prevenir emergencias relacionadas con fuertes lluvias, hay que revisar el tejado y bajadas de agua, y eliminar toda acumulación de escombros, hojas, tierra, etc., que pueda obstaculizar el paso del agua al alcantarillado o cuneta próxima a la vivienda.

Si va en un vehículo, no estacione a la orilla de ríos, cauces de barrancos, torrentes y sus puentes. No cruce con su coche vados de cursos de agua, aunque crea que no cubre demasiado.

En caso de emergencia, hay que contactar con el 1-1-2 y explicar con la mayor precisión posible qué es lo que ocurre y la ubicación.

Fotos de David Sañudo y César García