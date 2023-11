Los protagonistas del CD Guijuelo - Sporting de Gijón, al habla: Mario Sánchez, Miguel Ángel Ramírez...

Los protagonistas del CD Guijuelo - Sporting de Gijón como Mario Sánchez, Miguel Ángel Ramírez o algún jugador han compartido sus impresiones acerca de la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

MARIO SÁNCHEZ

"El primer gol nos ha hecho mucho daño y Coque ha dado un paso adelante para corregir cosas al descanso. Cuando mejor hemos estado, peor ha sido con un tanto de la manera más tonta posible. Me voy dolido con los tres goles. Ya le daremos valor al partido con el paso del tiempo. El que se equivoca en la expulsión soy yo por entrar en su juego y esto viene del partido con el Rayo Vallecano de hace dos años. No me gustan las faltas de respeto del cuatro árbitro. No ha sido educado y no ha habido insultos. El club no debe hacer nada más. No es normal que él diga que no nos sabemos manejar por estar en Segunda Federación y no temo por la sanción".

CRISTÓBAL GIL

"El partido estaba siendo igualado y el Sporting no ha venido de paso, sino a competir. Hemos dado buena imagen. Los goles han sido un poco raros, especialmente los dos primeros. La Copa nos da adrenalina y ojalá el año que viene podamos estar aquí gracias a la Liga".

MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ

"Sabíamos que teníamos que madurar el partido porque no iba a ser sencillo. Les hemos desgastado y el tiempo no ha acompañado en lo ofensivo, por lo que hemos tenido que tener cuidado en lo defensivo. Había que poner balones al área con los carrileros. Hemos hablado de que había zonas encharcadas y nos hemos adaptado, aunque siempre hay riesgo. Hemos venido a competir y a respetar al rival. Los jugadores del Guijuelo me lo han agradecido. Le dije a Mario Sánchez que estuviera tranquilo por posibles sanciones y a Carlos Quintana que estoy encantado en Gijón".