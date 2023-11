El PSOE de Macotera desgrana en cifras la gestión y asegura que el actual gobierno del PP ha mostrado "incorrecciones, por no decir falsedades y medias verdades”

El Grupo municipal del Partido Socialista en Macotera ha hecho público un amplio documento con el que han querido dar contestación a la serias afirmaciones que el actual equipo de gobierno local del PP realizaba hace apenas unas semanas a través de una carta vecinal, en las que aseguraba que el Ayuntamiento se encuentra actualmente “con falta de liquidez y equilibrio” debido a “una irresponsabilidad y una negligencia por parte de los anteriores gestores, ya que esta situación debería haberse atajado los años anteriores”.

A través de esta misiva, que reproducimos íntegramente, los socialistas dar su replica a las palabras del ejecutivo, asegurando que ofrecieron “incorreciones, por no decir falsedades y medias verdades, que son las peores mentiras”

CARTA DEL PSOE

En relación con el escrito enviado por el Partido Popular de nuestro municipio y ante las incorreciones, por no decir falsedades y medias verdades, que son las peores mentiras, que en el mismo se expresan, ponemos a disposición de todos los ciudadanos los datos reales del desarrollo económico de los ejercicios de la pasada legislatura, puestos de manifiesto en la documentación oficial del ayuntamiento y otras administraciones públicas.

El pasado lunes 18 de septiembre de 2023, nos reunimos por la tarde, en el Ayuntamiento, a petición del alcalde, por parte del PSOE de Macotera, los concejales Daniel Cifuentes y Teresa Bautista ya que nuestro compañero Francisco Hernández no se encontraba en el municipio, y, por parte del equipo de gobierno, el alcalde acompañado de los concejales Jesús Bautista, Sara Antona y Marcelino Sánchez. Entendíamos que la reunión serviría para que el alcalde y los concejales, en su calidad de gobierno municipal, y no de partido político, nos explicaran los temas que estimasen convenientes.

Ese día se nos comunicaron los problemas económicos que tenía el ayuntamiento y se nos presentó una disposición por su parte a que fuéramos todos los concejales los que buscásemos soluciones. Sin duda, hasta el momento de la recepción del panfleto propagandístico, pensábamos que se apostaba, por parte del equipo de gobierno municipal, por el consenso y entendimiento.

La realidad es que en la reunión se dejó entrever, por parte del gobierno actual, que los problemas económicos eran ajenos a la gestión del equipo de gobierno de la legislatura anterior. De hecho, en numerosas ocasiones se apuntaba a los técnicos de secretaría-intervención, hecho no justificable, como responsables de la situación económica.

El Grupo Popular de Macotera ha hecho saber en el panfleto propagandístico emitido que el Ayuntamiento debe más de medio millón de euros a diferentes empresas y entidades y esto lo achacan a la irresponsabilidad y negligencia por parte de los gestores anteriores. Obviando de forma interesadas que ese problema viene desde anteriores legislaturas, concretamente 30 años, gobernadas por gestores, todos ellos, miembros del Partido Popular.

Para ello, utilizaremos los informes del Secretario Interventor municipal sobre los resultados presupuestarios de los años 2018-19-20-21-22, así como la situación económica al cese de nuestra gestión en el año 2023:

En relación con la situación económica del ayuntamiento al final de la pasada legislatura, se ocultan datos, de forma interesada, en el comunicado del Grupo Popular.

1.- El saldo a 16 de junio de 2023 en las cuentas bancarias eran las siguientes: Unicaja Banco, SA… 224.816,88 €

Cooperativa Macotera 17.111,62 €

Banco Santander 2.607,42 €

Caja Corporación: 275,22 €

TOTAL, FONDOS LÍQUIDOS: 264.811.14 €

2.- En ningún momento se hace referencia a los ingresos pendientes de cobro e ingresos por parte de la Diputación de Salamanca a través de REGTSA. Según documento de la propia REGTSA, ascendía a 366.952,10 €, cantidad que será abonada a lo largo de año, así como otros ingresos que se producirán a lo largo del año por parte de la Diputación Provincial.

3.- Durante el segundo semestre del año se reciben o se recibirán subvenciones de la Junta de Castilla y León, como el Fondo de Cooperación.

4.- Igualmente, se oculta que los ingresos por la Participación en los Tributos del Estado, correspondientes a los meses de junio a diciembre ascienden a la cantidad de 127.980,23 €, más la previsible liquidación a final del ejercicio.

5.- Además, tampoco se mencionan los ingresos por impuestos y tasas municipales, efectuados desde el día 16 de junio hasta el 21 de septiembre fecha del comunicado, ni los previstos hasta el día 31 de diciembre.

6.- En definitiva, se trata de exponer únicamente las partidas de gasto y no los ingresos y cobros pendientes, con el único objetivo de magnificar la situación económica del ayuntamiento.

¿Cómo es posible que el Grupo Popular pueda acusar de irresponsables y negligentes a los concejales del PSOE y CIM con estos datos de fácil comprobación en la documentación existente en el Ayuntamiento y enviados al Tribunal de Cuentas?

Estos datos demuestran de forma clara y contundente que con estas cifras positivas en los principales apartados: Resultados Presupuestarios Ajustados, Remanentes de Tesorería Positivos, importantes Fondos Líquidos a 31 de diciembre de cada año, así como la reducción del importe de los prestamos a lo largo de la legislatura, lo manifestado por el Grupo Popular no se ajusta en absoluto a la realidad, ocultando los mismos por otros intereses espurios.

Lo que se pretende con citado escrito no es, precisamente, informar a los ciudadanos, sino más bien lo que intentan, a través de ocultar la realidad económica, es manipular, con falsedades y medias verdades, la realidad y engañar a los macoteranos/as con el mantra de que los socialistas han llevado a la ruina al ayuntamiento con los desequilibrios presupuestarios.

Cuando se refieren al desequilibrio presupuestario e insisten en el déficit de los servicios públicos como son: abastecimiento de agua, alcantarillado, recogida de basuras, alumbrado público o energía eléctrica en edificios e instalaciones, obvian de forma interesada el importante incremento del coste de los mismos por la inflación, algo imprevisible al elaborar los presupuestos al principio del ejercicio.

Respecto de las averías en los sondeos del agua, son circunstancias sobrevenidas, en las que, seguramente, tiene mucho más que ver lo sucedido con la gestión de mantenimiento en anteriores corporaciones, todas ellas con gobiernos del PP, máxime cuando ellos mismos reconocen en su escrito que ambos sondeos tienen muchos años y estaban muy deteriorados. Solo es preciso recordar que, concretamente, el sondeo del río fue puesto en funcionamiento a mitad de la década de los 80, en tiempos del alcalde socialista Agustín Bóveda y, desde entonces, el PP de Macotera ha encadenado gobiernos en nuestra localidad. Sí, hemos gastado casi 10.000€ en traer cisternas durante la avería producida al final de la legislatura y en la campaña electoral, ya que la Diputación de Salamanca (gobernada por el PP) no nos suministró el agua necesaria y los vecinos no tenían a su disposición la que precisaban para el día a día.

Sobre el Programa Mixto de Formación y Empleo de 2021/22 a estas alturas hay que recordarles que la subvención no financia el total del coste y que los municipios han de aportar parte de los gastos del desarrollo del programa: herramientas, materiales, etc., pero teniendo en cuenta el beneficio de las obras realizadas y el hecho de que vecinos hayan tenido la posibilidad de tener un salario y aprender un oficio, merece la pena, sin duda, la aportación municipal.

Las manifestaciones sobre la conveniencia o no de algunas inversiones son opiniones políticas; nada que decir, salvo que quieran que hablemos de inversiones en sus años de gobierno: los socialistas no hemos construido una plaza de toros que nunca se ha llenado, ni museos que abren una media de 20 días al año, ni hemos comprado solares para construir el Consultorio Médico, teniendo el ayuntamiento numerosos locales disponibles, ni hemos fundado un polígono industrial sin industrias, por lo que entendemos que, durante nuestros cuatro años, no se ha malgastado, y no hemos dado pie a que se deban, según ellos, más de 500.000 euros.

Por tanto, pocas lecciones de quienes, teniendo un importante peso político, tanto en la Junta de Castilla y León, como en la Diputación, a la vez que gobernando el municipio durante décadas, no han realizado ninguna inversión que haya favorecido el desarrollo económico y social de Macotera, para revertir, entre otras cuestiones, la gravísima pérdida de población.

En cuanto a las propuestas, no podemos estar más en desacuerdo con seguir el ejemplo de otros ayuntamientos que prestan menos servicios para, según el Grupo Popular, conseguir más fácilmente un equilibrio presupuestario.

Todo el comunicado destila un intento del Grupo Popular por mostrar una supuesta irresponsabilidad y negligencia del anterior gobierno municipal socialista. Todo ello por no haber incrementado los ingresos; es decir, no haber acometido una subida de impuestos y tasas municipales, justo cuando todas las administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos de toda España decidieron no modificarlas, dado las graves consecuencias del Covid-19.

¿Alguien puede dudar de lo que hubiera dicho el PP si en una situación tan crítica no se hubiera sido solidario, actuando como prácticamente todas las administraciones no aumentando los ingresos mediante el incremento de los impuestos y tasas? Quizás, podemos pensar que el hecho de tener, como ellos mismos dicen, que aplicar unos porcentajes mayores en todos los impuestos y tasas se deba a su propia irresponsabilidad y falta de actualización de citadas tasas e impuestos durante tantos años de gobierno municipal. De hecho, aun estando en la oposición en la anterior legislatura, desde el Partido Popular se propuso bajar los impuestos, algo que, evidentemente, no vimos viable, tras el asesoramiento del Secretario- Interventor, puesto que el Ayuntamiento de Macotera no tiene grandes fuentes de ingresos.

Entendemos que, en lugar de tratar de justificar posibles subidas de impuestos y tasas municipales, debido al incremento del coste de los servicios por la inflación, que probablemente sea necesario, han optado por tratar de culpar al anterior gobierno municipal de la necesidad de incremento. Cuando lo que debería hacerse es negociar y llegar a un acuerdo, en cualquier caso, de acometerse habrá de hacerse con la más que necesaria prudencia.

Porque, si bien es cierto, lo establecido en la Ley de Haciendas Locales, sobre las tasas municipales, también lo es que por interés general se puede justificar su incumplimiento, ya que hay situaciones en las que, por razones sociales y económicas, no se pueden aplicar al 100% de los costes reales. Porque ajustar al coste el abastecimiento del agua y el alcantarillado supondrían subidas por el encima del 40 % y 20 % respectivamente

En cuanto a la reducción de los gastos, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Por ejemplo, los gastos por las fiestas suponen cerca de 112.000 €, lo que representa más de un 10 % del total del presupuesto de gastos, incluidas las inversiones, además de las facturas que aún siguen llegando al ayuntamiento.

Otro ejemplo es la relación de facturas pendientes de pago entregada a nuestro grupo el pasado día 5 de octubre por importe de 168.979,01€, importe cuyo desglose es el siguiente:

Si se tiene en cuenta que a esta relación se deben añadir las ya pagadas, así como las que puedan llegar correspondientes a este periodo de tiempo, no parece que el equipo de gobierno esté haciendo ningún esfuerzo en el control del gasto corriente.

Dejamos constancia de nuestra más absoluta disposición a colaborar con el equipo de gobierno en la atención a los asuntos municipales y a facilitar toda la información municipal a los macoteranos/as, siempre que la misma no sea información partidista y se ajuste a la realidad, cosa que entendemos no se ha producido en esta ocasión y que nos ha obligado a contestar al comunicado del Grupo Municipal Popular, tras la recogida de la información pertinente.

Finalmente, nos gustaría que el Partido Popular, en lugar de hacer oposición a la oposición, se dedique al trabajo que le han encomendado los macoteranos/as, que no es otro que gobernar e intentar resolver los graves problemas, que después de más de 30 años de gobiernos de la derecha, padece nuestro municipio. Ojalá el nuevo equipo de gobierno sea, precisamente, nuevo en la forma de trabajar por el pueblo, no como ha hecho tradicionalmente el PP de Macotera. Deseamos que gestionen con transparencia, como dicen que tienen, pero, también, con sinceridad y lealtad con la palabra dada hacia sus adversarios y hacia sus vecinos.

Los socialistas tenemos la conciencia muy tranquila. Esperamos que también la tengan quienes han gobernado antes y después de nosotros.