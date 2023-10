Noche de terror y desastre absoluto del Perfumerías Avenida en Francia para complicarse la vida en Euroliga (69-48)

Un horroroso primer cuarto ha condenado a las de Würzburg, que no han mostrado reacción alguna y acumulan tres derrotas seguidas en Europa

Noche de terror y desastre absoluto del Perfumerías Avenida en Francia para complicarse la vida en Euroliga con el Basket Landes (69-48). De este modo, un horroroso primer cuarto ha condenado a las de Würzburg, que no han mostrado reacción alguna ante un cuadro con 0-4 de récord hasta hoy, y acumulan tres derrotas seguidas en Europa.

En la alineación, Pepe Vázquez ha decidido confiar en Cakir, Hartley, Delaere, Prince y Laura Gil, que se ha enfrentado a su exequipo y ha sido homenajeada por el club galo en los prolegómenos del encuentro. Por su parte, Djaldi-Tabdi ha anotado dos veces y Geiselsoder ha metido un triple que ha hecho levantar de sus asientos a un pabellón abarrotado. 7-0 de parcial de salida que ha cortado Cakir con una penetración, aunque otro lanzamiento exterior de Chery ha obligado al gallego a pedir tiempo muerto. Horroso arranque. Sin paliativos. Sin embargo, la cosa no ha cambiado con otro T3 de la ex Ángela Salvadores. La sangría y el bochorno han continuado con fallos sonrojantes y el técnico tampoco ha parado la debacle hasta que Koné no ha perdonado desde la línea de personal. 28-13 al término del primer cuarto... y todo gracias a Sika. Surrealista.

UN HILO DE ESPERANZA

En el segundo acto, Vilaró ha culminado una contra y ha demostrado su buena mano en el perímetro por partida doble, mientras que Laura Gil ha clavado dos TL y la entrenadora del Basket Landes ha detenido el vendaval ofensivo al colocarse su rival a solo siete unidades a pesar de la catástrofe del 1ºC. No obstante, la diferencia se ha movido alrededor de los dobles dígitos hasta que las locales han pisado el acelerador y han aprovechado que el Perfumerías Avenida no dispone de una estrella. 45-30 al descanso.

Con el paso por los vestuarios, solo Koné y Vilaró han estado a cierto nivel, mientras que Cakir ha sufrido un golpe en la cara y ha tenido que retirarse al banquillo. A partir de ahí, poco que contar: fallos de todas las formas posibles y desesperación tanto en la pista como por televisión. Es evidente que lo de Fasoula es un mazazo, aunque también es palpable que no puede ser excusa para una imagen tan pobre. O se reacciona ya...