Olga García se desdice, da marcha atrás y se mantendrá trabajando junto al alcalde de Béjar

La concejala popular y el alcalde bejarano han “acercado sus posturas”, a pesar de que García afirmó en los medios de comunicación que no podía seguir trabajando con Luis Francisco Martín.

Donde dije digo, digo Diego. La concejala del Partido Popular de Béjar, Olga García y el alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín, han acercado sus posturas para mantener la gobernabilidad del consistorio de la ciudad al sur de la provincia, según un comunicado.

El escrito cita textualmente que Martín y García “han solucionado sus discrepancias y han llegado al acuerdo de continuar trabajando juntos y unidos en el seno del Partido Popular, con la voluntad intacta de gobernar para mejorar Béjar y la vida de su vecinos” y que trabajarán de forma conjunta para dar “prioridad a los proyectos planteados por el equipo de gobierno para mejorar la ciudad y que Béjar tenga el futuro que merece”, aunque el Equipo de Gobierno queda en minoría, tras confirmarse la solicitud de Araceli Dorado de pasar a ser concejala “no adscrita”.

De esta manera Olga García se desdice de lo afirmado durante los últimos días asegurando que no podía seguir trabajando con el actual alcalde. De hecho, la última vez que realizó unas declaraciones en este sentido fue el pasado viernes en Cadena SER- RadioSalamanca, reiterando que no seguiría “si Martín no era relegado del cargo” y anticipaba que tanto ella como Dorado “votaremos a favor de la reprobación del alcalde”. Apenas tres días después, Olga García “abandona” a su compañera edil y da marcha atrás, sin que se sepan los motivos que ha llevado a la concejala popular a faltar a sus propias palabras, reiteradas durante la última semana en diferentes medios informativos en los que aseguraba que ambas ediles “estamos dispuestas a llegar hasta el final”.

Y todo esto apenas unas horas antes del pleno municipal de este lunes a las 18:00 horas, donde precisamente, se someterá a debate y votación la moción de reprobación que presenta el PSOE bejarano.