El Xoborg La Antigua pierde por primera vez este curso con el Marín (76-72)

El Xoborg La Antigua cosechó la primera derrota de la temporada en la siempre complicada pista de A Raña ante Marín PeixeGalego (76-72), un rival que llegaba herido a este encuentro y que, lógicamente sale reforzado tras vencer al colíder salmantino.

El equipo dirigido por Borja San Miguel fue el claro dominador del choque durante los tres primeros cuartos, aunque llegaron al final del choque muy lastrados por las faltas (31 de los charros por 21 de su rival) y con el juego interior muy tocado con Felizor, Yáñez y Mensah, dura del partido por 5 faltas.

Por parte de Xoborg La Antigua destacaron en tareas ofensivas un Hannnibal Salomon excelso, que no solo anotó 27 puntos, sino que lo hizo con un 6/9 en tiros de campo y nada menos que 13/13 en tiros libres. Acompañó al danés en ataque el canario Acoydan McCarthy, con 15 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias, para sumar 17 de valoración en su mejor encuentro de la temporada. La aportación de ambos y los 10 puntos de Mark Mensah no fueron, sin embargo, suficientes para sumar la quinta consecutiva.

“La de Marín siempre es una pista difícil y, sin embargo, les hemos competido de tú a tú, pero se nos ha escapado”, aseguraba Borja San Miguel tras el encuentro disputado en Pontevedra. “Tenemos que aprender a defender agresivos en momentos como éstos en los que los árbitros no son, por decirlo de alguna forma, favorables”, añadió. “Marín es un equipo que siempre vuelve, que está ahí… por eso no podemos decir que la victoria se escapa, sino que hay muchos factores que no nos dejan hacer más. Es cierto que no hemos sabido leer los momentos complicados, pero también he de decir que el equipo ha trabajado muy bien sin entrar en estrés. Ha sido un choque duro y trabajado. Está claro que si hay que perder, que se haga así”, sentenció el entrenador de los salmantinos.

El equipo charro se medirá ahora a Gijón Basket la próxima semana en Würzburg para seguir enganchado en los puestos de arriba de la tabla clasificatoria.