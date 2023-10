Las salidas laborales de los estudiantes universitarios Salamanca

El mundo está cambiando cada vez más deprisa, y la llegada de la IA está distorsionando el mercado laboral en múltiples sectores. Por eso, las salidas laborales de algunas de las carreras más populares en Salamanca se están viendo afectadas por algunas de estas transformaciones tecnológicas. En algunos casos, la IA cierra las puertas del mercado laboral para los nuevos graduados y graduadas, pero, en otros, se abren nuevas oportunidades.

Salamanca ha sido siempre uno de los centros de estudio más importantes de Europa, y, por eso, mantener la vista puesta en las salidas laborales que ofrecen nuestras carreras es más importante que nunca. Quienes acaban de graduarse todavía están a tiempo de especializarse para limitar el impacto de la IA en sus posibilidades laborales, mientras que los nuevos estudiantes pueden replantearse sus prioridades a la luz de los desajustes en el mercado.

Las carreras farmacéuticas, médicas y químicas siguen al alza

Los estudios relacionados con la farmacia, la química y la medicina siguen teniendo buenas salidas laborales. No tanto en España, donde la inversión en sanidad lleva muchos años en declive, pero sí en Francia, Alemania y otros países europeos, donde la industria farmacéutica está especialmente al alza.

Las ganancias del sector tras la comercialización masiva de la vacuna de la Covid-19 se están traduciendo en enormes inversiones en I+D para poder desarrollar las vacunas y los medicamentos del futuro. Por eso los farmacéuticos, los especialistas en valoración química, los biomédicos y muchos otros profesionales del sector están encontrando excelentes oportunidades en Europa, e incluso pueden dar con buenos puestos de trabajo en España.

La informática y la IA

Quienes se hayan graduado en informática tienen excelentes oportunidades para trabajar tanto en Europa como en España de forma remota. Las empresas de software españolas son escasas y no suelen ofrecer salarios competitivos, pero, pese a todo, la informática sigue siendo una de las carreras más demandadas a nivel global, y es una de las más adecuadas para el trabajo remoto.

Especializarse en el desarrollo de redes neurales y machine learning puede abrirte las puertas a salarios realmente altos y a oportunidades laborales en algunas de las principales Big Tech, como Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft u OpenAI. Y a esto hay que sumar un sinfín de empresas emergentes que se están sumando a la tendencia de trabajar con la IA, considerada como una de las piedras angulares de la tecnología del futuro.

Ingeniería y energías renovables

Los estudiantes de ingeniería que se especialicen en la instalación y mantenimiento de centrales fotovoltaicas, eólicas o hidroeléctricas, se encuentran ante una excelente oportunidad. La instalación de este tipo de plantas está en aumento a nivel global, pero especialmente en Europa, donde el chantaje energético ruso en torno al gas natural está acelerando la transición energética del continente.

Además, esta transición energética especialmente acentuada en Europa facilita la ‘exportación’ de los servicios energéticos europeos a otras partes del globo. España, además, se encuentra en una posición de privilegio dentro de este sector gracias a Iberdrola, una compañía que está consolidándose como uno de los grandes líderes globales en la instalación de centrales eólicas y solares en los cinco continentes.

Las carreras de humanidades, cada vez más en desuso

Como suele ocurrir año tras año, las carreras de humanidades tienen unas salidas laborales cada vez más reducidas. Carreras como historia, geografía, filosofía o filología están orientadas casi exclusivamente a la enseñanza, e, incluso en estos casos, la oferta de profesionales es mucho mayor que la demanda. Filosofía es, con diferencia, la carrera con menos salidas, mientras que historia y arqueología tienen algo más de posibilidades gracias a los museos.

Hay estudiantes que continúan apostando por estas carreras movidos por la pasión, pero elegirlas simplemente porque la nota no alcanza para otras carreras más tecnológicas no tiene demasiado sentido. En estos casos, la formación profesional puede darnos salidas laborales mucho más sólidas y mejor pagadas. La situación del país no es la mejor, y, nos guste o no, el horizonte más inmediato pasa por las nuevas tecnologías.