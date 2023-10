La Cámara de Comercio de Béjar se suma a las reivindicaciones par la reapertura del tren de la Ruta de la Plata

La Cámara de Comercio e Industria de Béjar ha anunciado que se va a sumar a la reivindicación que tiene como objetivo la recuperación del tren de la Ruta de la Plata, “por considerarlo fundamental para el desarrollo del Oeste”, y a su vez anima al tejido empresarial de Béjar, “así como a los bejaranos para que se concentren en Salamanca, el día 4 de noviembre a las 12 horas en la Plaza Mayor”.

De esta manera, el ente cameral de Béjar se suma a las convocatorias realizadas por otras Cámaras de Comercio de Extremadura y Castilla y León, como la de Astorga, “para exigir la puesta en marcha del tren que vertebraría el noroeste del país y revitalizaría la Vía de la Plata” indica en un comunicado.

Para la Cámara bejarana “es un clamor en todo el Oeste de la Península la percepción de un abandono de esta parte de España por parte de los sucesivos gobiernos centrales, lo cual se ha traducido en las tasas más elevadas de despoblación y de atraso económico, debido todo ello, en gran parte, a la deficiente red de comunicaciones del territorio” y consideran que “ante el inminente posicionamiento que nuestro Gobierno Central debe concretar a la Comunidad Europea en relación con las prioridades en materia de infraestructuras ferroviarias, exigimos desde la entidad cameral que se solicite a la CE la inclusión del corredor ferroviario Ruta de la Plata en la Red Básica Ampliada del Corredor Atlántico de la RTE-T Europea y, además se comprometa a recabar financiación necesaria para que se restablezca cuanto antes el tránsito ferroviario por el eje Ruta de la Plata, y en cualquiera de los casos, que la totalidad del corredor esté culminado antes del año 2040”.

Por ello, la Cámara de Comercio de Béjar exhorta a las instituciones centrales, autonómicas y locales a que trabajen conjuntamente para que dichas reivindicaciones sean una realidad lo más pronto posible, y se agilice al máximo la ejecución del tramo ferroviario Salamanca-Plasencia, “en beneficio de Béjar y comarca, para que el tejido empresarial pueda ser más competitivo y rentable. Si no tenemos empresas que generen riqueza y revitalicen el territorio, no evitaremos la despoblación, no evitaremos el envejecimiento de la población, tampoco el abandono de la gestión ambiental, la destrucción de las pequeñas pymes y la desaparición de lugares con historia, poniéndose en peligro, por tanto, el relevo generacional y los servicios básicos disponibles” y avanza que apoyarán “aquellas actuaciones de las instituciones que contribuyan a recuperar el Tren de la Ruta de la Plata, y tiende su mano a las mismas para que así sea a la mayor brevedad posible”.

Por su parte el Ayuntamiento de Béjar, que ya había manifestado inicialmente su presencia en la concentración en Plasencia, ante las dudas iniciales de que se realizara una en Salamanca , parece que finalmente estará en la capital charra con representantes municipales.