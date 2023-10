Dani Ponz, tras el 4-0: "Pido perdón a la afición de Unionistas. Se me caían las lágrimas en el partido porque no es justo lo del marcador"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha comparecido ante los medios de comunicación locales para hablar con el partido con el Arenteiro. Asimismo, el club local, que ha puesto trabas a la prensa charra durante toda la semana, tampoco ha permitido trasladar al técnico valenciano todas las preguntas realizadas de manera telemática.

Valoración: "Es complicado que pueda salir todo tan mal como hoy. Ellos han estado tremendos en los dos primeros minutos y han marcado gol, pero luego tuvimos el balón y no hemos tenido precisión. La primera parte ha sido bastante buena y ha diluviado justo cuando han aprovechado a marcar. El rival tiene gol y no hemos podido proponer porque no se podía jugar. Pido perdón a la afición de Unionistas de forma humilde. He abrazado a mis jugadores porque se me caían las lágrimas en el partido porque no es justo lo del marcador. En 50 años no me ha pasado lo que ha pasado aquí y creo que no nos volverá a pasar algo así en la vida. Felicito al Arenteiro".

Sensaciones: "No me preocupa porque lo de hoy no se volverá a producir. Igual habría que hablar de si el partido se podía jugar. Hasta que ha habido partido como tal, igual podíamos haber hasta remontado... pero ha llegado el diluvio. Aquí no se tiene que obviar nada, aunque el equipo está trabajando bien. Este resultado es muy negativo y no puede afectar porque viene la Copa".

Inicio: "No hemos contenido al rival en la primera jugada porque hay talento. Si hubiera sido una cosa normal lo de este partido...".

Slavy: "Hemos apostado por Teijeira para tener más presencia".

Cambios: "Hemos intentado dar una vuelta de tuerca, pero luego ha venido el diluvio y ellos tienen jugadores con talento. Debemos saber jugar este tipo de circunstancias y a ellos les ha salido mejor".