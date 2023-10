Araceli Dorado anuncia que dejará el grupo Popular y pasará a ser "no adscrita"

La hasta ahora edil del Partido Popular y perteneciente al Equipo de Gobierno, iniciará los trámites el lunes 30 de octubre: "no trabajaré más a las órdenes de alguien en quien no confío ni como concejala, ni como ciudadana".

Araceli Dorado, todavía concejala del Partido Popular de Béjar, e integrante del Equipo de Gobierno, ha anunciado en sus redes sociales que el lunes 30 de octubre "iniciaré los trámites para que se traslade mi acta a la condición de concejal "no adscrito"".

Según Dorado, el PP pidió tanto a ella como a Olga García "unos días para sopesar si mantenían al actual alcalde en el sillón de mando o no. Su resolución ha sido mantenerle a pesar de los escándalos por todos conocidos" afirma la edil. Debido a esto Araceli Dorado afirma que "no trabajaré más a las órdenes de alguien en quien no confío ni como concejala, ni como ciudadana".

Asegura Dorado que "para mí habría sido más fácil hacer la vista gorda y seguir cobrando 800 euros al mes desde el Equipo de Gobierno, en lugar del alrededor de 200 que percibiré ahora. Pero mi honradez no se mide en euros y no hay cheque en blanco que compré mi dignidad, porque yo no entré en el ayuntamiento por dinero, si no para mejorar la calidad de vida de mis paisanos". Sobre la posibilidad de dejar el acta, Araceli Dorado matiza que "lo fácil sería irme a mi casa y salir de todo este circo que lo único que ha hecho ha sido darme disgustos durante 4 duros meses, pero no me iré. No voy a dejaros solos, voy a seguir luchando por los bejaranos desde la oposición para apoyar las propuestas que os beneficien y abortar las que os puedan perjudicar".

García avisa que votarán a favor de la reprobación

Mientras tanto Olga García, que sigue perteneciendo al Grupo Municipal Popular, en una entrevista realizada este viernes en Cadena SER- Radio Salamanca anunciaba que votará a favor de la reprobación al alcalde por el caso de los asesores que presentará el PSOE y se espera que también en próximos días anuncie su paso a ser concejala "no adscrita".

La mayoría, en el aire

Ante esta situación, la mayoría que ostenta el pacto PP-VOX en Béjar se sitúa en un ambiguo limbo. Ambos partidos mantendrán el gobierno de la ciudad, pero el PP quedará con 6 ediles (contando aún con García, que, en caso de seguir el camino de su compañera, lo dejaría en 5) y los dos ediles de VOX. Mientras que en la oposición quedarían los 7 del PSOE, el representante de Tú Aportas Béjar y Araceli Dorado.

Conviene explicar que, al pasar a esa condición de "no adscrita", Dorado dejará de ejercer sus funciones, retribuciones y delegaciones que tenía como integrante del Equipo de Gobierno, pero mantendrá su acta de concejal y su capacidad de voto en los plenos y por tanto su figura puede resultar decisiva a la hora de alcanzar acuerdos plenarios.