Un total de 23 migrantes procedentes de Canarias llegarán a Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha anunciado que ha sido informado, por parte de la subdelegada del Gobierno, Miriam Vicente, de la llegada de 23 migrantes procedentes de las islas Canarias. Según ha apuntado el regidor municipal, recibió la llamada en torno a las 15:00 horas de este pasado jueves, donde la subdelegada le reseñó la llegada de estas personas.

"No sé si habrá habido alguna variación, yo no he recibido ninguna comunicación posterior, venían aquí, a Salamanca, a ser alojadas y se hacía cargo de ellas la asociación Accem", ha apuntado en un encuentro con los medios de comunicación antes de participar, como presidente del PP, en el Comité Ejecutivo Provincial de su partido, acompañado por el secretario autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez, y el secretario provincial de los populares salmantinos, David Mingo.

Tras la pregunta sobre este asunto, García Carbayo ha explicado que esta asociación ya fue la que acogió a los ucranianos que llegaron con el inicio de la invasión rusa, a las que prestó servicio y colaboración para su integración y las necesidades que tuvieron desde ese primer momento.

"Yo creo que esto es de absoluta humanidad, que a las personas inmigrantes, a las personas que se encuentran en una situación desesperada y que eligen como opción pasar por todas las calamidades y peligros de un viaje muy peligroso a otro país para desarrollar su proyecto de vida, pues hay que tratarlas como a personas y por lo tanto me parece muy bien que el Gobierno de España y cualquier otro gobierno, el Ayuntamiento de Salamanca se puso a disposición de los ucranianos y si es necesario lo hará también a estas personas, para ayudarlas en lo que podamos, y se las trate como se merecen", ha apostillado.

"Otra cosa es, y aquí sí que ha habido algún problema, que la información que se cursa, lo han dicho en algunas comunidades autónomas, lo han dicho en otros ayuntamientos, se haya recibido tarde y en algunos casos ni siquiera se haya recibido, eso es otra cuestión", ha dicho antes de destacar que, en su caso, sí que ha sido informado.

"Yo fui informado a las tres de la tarde y esta es la información que se me ha dado, 23 personas que venían aquí, a Salamanca; por tanto, absoluto respeto, les deseamos la mejor de las suertes a estas personas", ha concluido.