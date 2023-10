"A Salamanca se nos regatea hasta el último euro", Carbayo carga contra el gobierno de Sánchez

El presidente provincial del PP, Carlos García Carbayo, ha comparecido antes de la reunión del comité ejecutivo provincial ante el proceso de investidura de Sánchez. “El peaje que va a abonar Pedro Sánchez es el de la amnistía y el de los referéndum, la autodeterminación”, comenzaba el presidente del partido provincial.

“El Partido Popular de Salamanca va a estar preparado para cualquier eventualidad, incluida una improbable repetición electoral", aseguraba. " Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo? Que las cifras de desempleo empeoran gravemente, que se anuncia una multimillonaria subida de impuestos para equilibrar las cuentas públicas y cumplir con Bruselas”, ha destacado Carbayo, quien ha continuado asegurando que en Salamanca “los gobiernos del Partido Popular estamos apostando por políticas realistas y que sobre todo no obliguen a los ciudadanos a hacer más esfuerzos económicos de los que ya tienen que hacer por el incremento de los alimentos y de la energía especial”.

En este sentido, “a Salamanca se nos regatea hasta el último euro” ha afirmado Carbayo en su intervención. Por ello pone de ejemplo que aún no se ha devuelto la cuarta frecuencia de la Alvia a Madrid. “Resulta insultante comprobar cómo este tren rápido permanece parado durante cinco horas en la estación de Salamanca, tiempo en el que debería estar ofreciendo el servicio que se nos arrebató”. Junto a esto, destacó el retraso de la “electrificación de la vía férrea hasta la frontera, el enlace de Buenos Aires abandonado a su suerte, la falta de fondos para la Casa de la Ciencia, el retraso en la ejecución de la aplicación del Centro Documental de la Memoria Histórica y así un largo etc. Los salmantinos no nos merecemos este castigo. Salamanca va a combatir este abandono”.

El secretario del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, acompañó a Carbayo. Vázquez ha asegurado que deberíamos volver a las urnas el 14 de enero en una nueva convocatoria de elecciones generales para conocer la opinión de los españoles sobre la propuesta de amnistía del PSOE.