Visus, sobre su debut en Primera con el Betis: "No hay palabras para explicar lo que es cumplir un sueño"

Ricardo Visus no olvidará el 21 de octubre de 2023, ya que fue el día en el que debutó en Primera de la mano del Betis. Por ello, el propio jugador ha comentado que "no hay palabras para explicar lo que es cumplir un sueño como mi debut en LaLiga con el club que me ha hecho crecer".

Por su parte, el zaguero relevó a Andrés Guardado en el minuto 60 de contienda y disfrutó de más de media hora de acción junto a gente de la talla de Isco, Bellerín o Borja Iglesias. Mientras, el joven tuvo que emplearse a fondo delante de Mayoral, David Soria, Maksimovic o Greenwood.

Entre tanto, el dorsal 34 no ha desperdiciado la oportunidad de echar la vista atrás y acordarse de los suyos: "Feliz y agradecido a cada una de las personas que me han apoyado y han hecho posible que se cumpla".