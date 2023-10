Los mayores

Acabo de visitar a mi madre en la residencia del Colisée La Vega. Hemos decidido que ingresará hace unas tres semanas. Cumple el quince de noviembre ochenta y tres años y lleva tres años con una chica marroquí interna.

Yo la veo varias veces entre semana. Las navidades, los puentes y el verano se vendrá con nosotros.

Es una mujer cuidada y si no fuera porque mentalmente es dada a la depresión y la inconformidad, probablemente estaría mejor en casa. Tiene servicios de fisioterapia, peluquería, podología y muchas actividades adaptadas. Pero no parece estar excesivamente conforme. Parece fácil socializar en este espacio aunque de momento no aparenta haber conseguido un grupo de colegas.

Objetivamente considero que es una mujer afortunada porque tiene la pensión más alta y se puede permitir la mejor residencia. Me cuesta entender sus exigencias o quejas con la comida que otras compañeras ven maravillosa.

Ni se me ocurre juzgar porque nadie tenemos suficiente empatía. Sí dudo de tomar las mejores decisiones. Mi hermana y yo tenemos claro que queremos lo mejor para ella. Probablemente sea la decisión más segura.

Me generan ternura los ancianos y soy consciente del deber que tenemos como hijos. Hay una gran desigualdad entre lo que pueden tener unos y otros. Viendo a los ancianos pobres de Marruecos se les puede ver incluso más felices por estar con sus hijas. En el mundo musulmán desde luego no se entienden las residencias. Se consideran más venerables a los ancianos.

Mi conciencia no está del todo tranquila y me inquieta la dignidad de los últimos años de vida. Hemos elegido ser padres y no hemos elegido ser hijos, en ninguna de las dos facetas me pongo un diez.

Es un contra sentido trabajar en lo social y no atender a tu madre. Atendemos a los padres, ya han tenido una vida, hay que compatibilizarlo con los hijos y el trabajo en mi caso dedicado a niños que no han tenido tantas oportunidades.

En todas las etapas de la vida podemos pecar de egoísmo. Sí conozco algún caso de hijas o hijos sacrificados la mayor parte de su vida por sus padres.

Soy fan de los abuelos entrañables pero también a veces me molestan actitudes demasiado soberbias cuando se tiene gran poder adquisitivo, buena salud y se comportan con superioridad o desprecio a los que le va peor.

Hay muchas encrucijadas y hay ancianos eternamente al servicio de la sociedad y de los nietos a los que se le debe dar cabida porque tienen mucho que aportar.