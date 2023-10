Unionistas se estrella en el Reina Sofía con un Tarazona colista (0-0)

Unionistas se ha estrellado en el Reina Sofía con un Tarazona colista (0-0). De este modo, los del barrio de San José han sumado su segunda semana sin ganar y se han dado un buen batacazo delante de 2.615 espectadores como consecuencia de su falta de pegada arriba.

En la alineación, Dani Ponz no ha decepcionado y ha ubicado a Javi Villar como central, tal y como había contado SALAMANCArtv AL DÍA a lo largo de la semana. Mientras, Iván ha estado en portería; línea defensiva para Carlos Giménez, Ramiro Mayor y Ekaitz junto al canterano del Real Madrid; doble pivote formado por Tur y Adri Gómez; Rastrojo, Serrano y Manu Ramírez han actuado por detrás de Losada, que ha partido de '9'.

Con el balón en juego, poco ha tardado en producirse un serio contratiempo en forma de lesión para Manu Ramírez, que se ha hecho daño al caer en una disputa y ha tenido que pedir el cambio, por lo que Teijeira le ha relevado y a punto ha estado de sorprender a Yoel Ramírez si no llega a ser por lo bien que le ha tapado el arco. A la media hora de contienda, Fer Cano ha sufrido un percance físico y también se ha visto obligado a 'chupar' banqueta.

SIN PEGADA

Por su parte, Teijeira ha probado fortuna en dos ocasiones más y en una de ellas casi hace que el meta visitante tuviera que recoger el balón del fondo de las manos si no llega a poner los puños duros. Mientras, Cocca no se ha mostrado fino a la hora de cazar una pelota llovida del cielo en una segunda jugada y el marcador ha reflejado el 0-0 al descanso. Poco que destacar en una primera parte que no pasará a la historia del fútbol.

En pleno intermedio, Dani Ponz ha decidido sacar a Nespral por Tur y la cosa tampoco ha mejorado, por lo que el valenciano ha introducido a Planas y Ewan por Rastrojo y Serrano en busca de oxigenar a un equipo que poco ha ofrecido sobre el pasto natural del Reina Sofía. Por otro lado, Yoel se ha erigido como héroe del Tarazona con un paradón a Javi Villar justo antes de que su 'jefe' quemase las naves con Álvaro Gómez relevando a Carlos Giménez. Finalmente, un punto con sabor a poco frente al último... y casi dando gracias porque Guille ha perdonado la vida a Unionistas en el 95'.

FICHA TÉCNICA

Unionistas: Iván; Carlos, Ramiro, Villar, Ekaitz; Adri, Tur; Rastrojo, Serrano, Manu; Losada. En el banquillo: Cacha (ps), Rojo, Nespral, Slavy, Álvaro, Planas, Ewan y Teijeira.

Tarazona: Yoel Ramírez; Borja San Emeterio, Manu Cocca, Marc Trilles, Fer Cano; Cubillas, Álex Gil, Amoah, Areso; Guiu y Carlos Javier. En el banquillo: Azon (ps), Keita, Mikel Carro, Guille, Ramón, Kortazar, Mounir y Pedreño.

ÁRBITRO: Daniel Pastoriza Iglesias, del colegio gallego. Amarillas para Carlos Giménez; Ramón Bueno y Amoah.

ESTADIO: Reina Sofía. 2.615 espectadores.