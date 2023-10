El PP de Salamanca acusa a los presidentes autonómicos socialistas de no defender la Constitución y la unidad de España

El Partido Popular de Salamanca ha lamentado que ni los presidentes autonómicos socialistas ni ningún miembro del Gobierno acudiera ayer a la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado a defender la Constitución y la unidad de España. En una rueda de prensa, los senadores del PP por la provincia de Salamanca, Bienvenido de Arriba y Esther del Brío, han señalado que “no se dignaron” en acudir a defender el interés general de todos los españoles, ya que “están volcados en una negociación oscura y clandestina de la amnistía, del referéndum de autodeterminación y de la fractura económica y social que se va a producir”, ha indicado De Arriba.

En este sentido, el senador del PP por Salamanca ha dicho que una “eventual” amnistía a los políticos catalanes vulneraría los principios constitucionales esenciales de cualquier democracia. Este hecho, ha defendido Bienvenido de Arriba, solo responde “al interés personalista de un presidente en funciones que no ha ganado las elecciones, pretende sustentar la gobernabilidad de España en aquellos que quieren destruirla y que no tiene límite alguno en los medios para conseguir su fin, que no es otro que satisfacer su propia vanidad y conservar el poder”.

Por ello, el senador popular ha añadido que en las elecciones del pasado mes de julio, los españoles no dieron su consentimiento a la amnistía ni al referéndum y “si el PSOE quiere seguir adelante con este engaño, será su responsabilidad en exclusiva”. En relación a ello, De Arriba ha manifestado que “este proceso de investidura y la futura gobernabilidad del país probablemente satisfagan a Sánchez, a quien firmaba ordenes de secuestros y a quien huyó, en el maletero de un coche de la justicia española, pero no dará respuesta a los problemas de los españoles”.

“La alta inflación, la subida de las hipotecas, la cesta de la compra, cuando más de 12 millones de españoles viven al borde de la exclusión social, cuando cada día son más los españoles que no llegan a final de mes, todo ello, no se va a solucionar con una amnistía”, ha continuado Bienvenido de Arriba, quien ha asegurado que desde el Partido Popular se utilizarán todos los mecanismos e instrumentos legales para evitar cualquier tipo de agravio y discriminación entre españoles.

En la misma línea se ha mostrado Esther del Brío, quien ha asegurado que “los presidentes populares acudieron ayer a demostrar su apoyo a la unidad de España y la defensa de la Constitución”. En este sentido, ha asegurado que la igualdad entre ciudadanos también “se debe expresar cuando se habla de las cuentas públicas, como defendió el PP a través de una correcta financiación autonómica”. La senadora también ha hecho alusión a la “espantada” de Sánchez y sus presidentes territoriales, a los que “en nombre de todos ellos apareció Aragonés para mostrar el victimismo del independentismo catalán, que en vez de luchar por seguir creciendo económicamente, utiliza la fobia a España para culpar a todos de su falta de eficiencia en la gestión”, ha señalado Del Brío.

“Tenemos un sistema de financiación autonómica injusto con muchas carencias, que se acordó bilateralmente entre Zapatero y Cataluña, lo que es casi lo mismo que decir que se acordó unilateralmente”, ha indicado la senadora salmantina, a pesar de que “no contentos con ello, se quiere todavía primar los intereses de Cataluña frente a todos los demás, hablándose de condonación de deuda y de sistemas de financiación a la carta para unos pocos, mientras los demás pagamos la factura, también los castellanos y leoneses tendríamos que pagar una parte”.

Esther del Brío ha hecho alusión a que mientras que las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE han seguido endeudándose, en Castilla y León se han hecho verdaderos esfuerzos por reducir la deuda sin reducir la calidad en la prestación de servicios públicos”. Finalmente, ha defendido que la obligación del PP es pedir respeto a la legalidad, al marco constitucional, así como mantener un país de ciudadanos libres e iguales, y la única forma de conseguirlo es mediante la convocatoria de nuevas elecciones, ha concluido.