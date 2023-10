La Lina Morgan salmantina que triunfa en Madrid

Para Celia Díaz Rogado, Lina Morgan era hasta hace pocos meses un vago recuerdo de las tardes con su abuela viendo la televisión. Pero ahora, cada sábado tiene que esconder su melena rizada dentro de una peluca para interpretar a la cómica en la obra Gracias por venir, escrita y dirigida por Cari Antón. El montaje, que se representa en el Teatro Arlequín Gran Vía de Madrid, tiene a la actriz, clown y creadora escénica salmantina como protagonista de un homenaje que mantiene viva la memoria de una de las artistas más populares del siglo XX en España.

Celia ha tenido que empaparse de las películas y obras de teatro de Lina Morgan para ponerse en su piel en esta comedia de enredos que combina el burlesque y el vaudeville. "Hacía un teatro muy físico y muy gestual, por eso era muy importante captar sus rasgos. El público quiere ver la esencia de Lina: todos sus gestos, su mirada y su voz, que es la parte que más me ha costado", relata la actriz. Otro de los retos ha sido disimular su propio pelo. "Meter toda mi melena en la peluca era uno de los aspectos que me generaba más tensión".

Los meses subiendo al escenario del Teatro Arlequín han cambiado la percepción que Celia tenía sobre Lina Morgan: "Yo la veía como una señora muy antigua. Recuerdo que veía sus películas con mi abuela y me gustaba, pero no sabía por qué. Fue un personaje supertransgresor para la época en la que vivió y me parece una maravilla. Rompió con los cánones de belleza que había entonces. Revolucionó todo el género de la revista española y gracias a ella nació una nueva figura: la segunda vedete, que era cómica. En el momento en el que empecé a ver todas sus obras de teatro, me fascinó muchísimo. Me parece una genio total, también por atreverse a romper todos los estereotipos".

Celia se muestra sorprendida por la emoción que percibe en el patio de butacas. "Hay señoras mayores que incluso salen llorando de la obra y nos dan las gracias porque han podido ver a Lina Morgan otra vez en escena. La gente está encantada: se ríe, se divierte y se emociona". La actriz observa que también es significativo el público infantil que ha conocido la figura de Lina Morgan a través de sus padres. "Es muy curioso de ver".

El papel como Lina Morgan le llega a la creadora escénica tras un largo recorrido en Madrid, donde se mudó para formarse y buscar un hueco en el mundo del teatro y de la interpretación. "No tengo palabras para describir lo caótica que es esta profesión. Estás tan cansada de enviar currículums y videos y de que nadie te conteste… Estoy muy agradecida a mis compañeras de piso y a mis amigas, que me ayudaron a grabar el material adecuado para este casting. En Madrid te piden profesionalidad continua en todo y lo más complicado es gestionar la incertidumbre constante. En esta profesión, para mí lo más importante hacer caso a la intuición", asevera.

Además de ser creadora escénica, Celia estudió Educación Social en la Universidad de Salamanca y muestra en sus trabajos propios un fuerte compromiso con las realidades de su entorno. "Me interesa que las problemáticas sociales se vuelquen en mis creaciones y por eso estoy intentando mover proyectos personales que vinculan ambos campos. También me gustaría poder trabajar con gente de distintas disciplinas artísticas y crear un equipo diverso".