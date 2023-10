Jehu, sobre Martín Galván: "Si fuera un partido a vida o muerte, forzaríamos... pero si no es necesario la salud es lo primero"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido delante de los medios de comunicación locales para hablar en la previa del Villaralbo.

Ambiente: "No se ha hecho larga la semana, pero no ha sido la más fácil. Buscamos revancha y hay mucho por mejorar, aunque el camino no iba a ser nada fácil y eso ya lo sabíamos todos".

Martín Galván: "Tiene molestia y estamos esperando. A ver si hay oportunidad de que llegue a mañana. Forzar no sería para nada, pero si fuerza se puede romper. Hay que darle los cuidados necesarios. Si fuera en el Helmántico también sería más de lo mismo. Si fuera un partido a vida o muerte, forzaríamos... pero si no es necesario la salud es lo primero".

Punto de inflexión: "Al dejar de sumar puntos uno siempre tiene que apretar y las distancias deben ser prudentes para que no haya ruidos. No soy de estar muy pendiente de lo que se dice y soy consciente de las exigencias del club. Si ganando hay ruido, imagina perdiendo".

Sin Dueñas a su lado: "Es un tema muy complejo, pero fue una roja directa. Siempre se echa de menos porque es alguien cercano que ve cosas que uno igual no ve. Ojalá pudiéramos estar diez en el banquillo".

Árbitro: "Está olvidado y es algo recurrente desde antes de estar yo aquí, pero hay veces que ves una línea muy marcada. Los hechos demuestran lo que hay".

Villaralbo: "Espero un partido muy parecido y el campo es el mismo, que es pequeño y no está en las mejores condiciones".

Cambios: "Hemos rotado siempre y tenemos esa posibilidad de jugar con los factores. Veremos lo de Martín. Jorge tiene un perfil distinto y la gente está compitiendo. Los jugadores lo sienten y sabes que los que no tienen minutos cuando hay un mal resultado sí que aprieta más para entrar".