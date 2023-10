Dani Ponz y la defensa de Unionistas: "Pueden estar Rastrojo, Villar... ¿Si va a sorprender? No lo sé. Hay veces que se ha acertado y otras no"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación locales para hablar del choque con el Tarazona.

Próximo partido: "Hemos ido puliendo detalles para ofrecer las mejores prestaciones el día del partido. Después de una derrota siempre hay un punto más de motivación. Sería bonito ganar por la gente que hizo el esfuerzo del viaje la semana pasada a Cataluña".

Tarazona: "Siempre hemos defendido que podemos ganar a cualquier y los demás piensan lo mismo. El Tarazona ha implantado una nueva estructura y viene evolucionando en todos los sentidos para sacar mejores números. Es complicado jugar en un campo en el que no entrenas y querría ver lo que haríamos nosotros, eso resta".

Defensa: "Camus no estará en el banquillo porque no va convocado y no está al 100%. Pueden estar Rastrojo, Villar... ¿Si va a sorprender? No lo sé. Hay decisiones novedosas desde que estamos aquí. Hay veces que se ha acertado y otras que no. Mucha gente dijo que fue un desastre en Cornellá, pero no es así y hacemos autocrítica para mejor en todo lo posible".

Tiempo: "Si hace tanto viento como estos días, seguro que condiciona".

Erik: "Es roja directa y son dos partidos se sanción. La roja no la vimos venir, eso sí. Es un error de Erik".

Iván: "No te voy a decir si juega él o Cacha, pero habrá contextos distintos en los próximos partidos".

Delantera: "Pueden estar Slavy y Losada. Es una posibilidad".