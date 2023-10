Tormenta política en Béjar: VOX mantiene su apoyo al alcalde y el PSOE pide soluciones con urgencia

La lluvia no esta siendo la única protagonista en este jueves en Béjar, también la tormenta política que se cierne sobre el Equipo de Gobierno está siendo lo más comentado en las calles en las últimas horas.

Las palabras de la concejala del PP, Olga García, que ha interpuesto una denuncia por amenzas a uno de los asesores personales del regidor popular, Luis Francisco Martín, asegurando que no puede trabajar al lado de Martín y que “el Equipo de Gobierno en Béjar está roto” han puesto en tela de juicio la gobernabilidad de la ciudad textil

VOX: Apoyo al alcalde

La portavoz y concejala de VOX, Purificación Pozo, preguntada esta tarde por este medio sobre este asunto en rueda de prensa, ha explicado que su formación “está al margen de los problemas que pueda haber en otro partido” a pesar de formar un gobierno de coalición. Pozo ha asegurado que ambas formaciones se “unieron para trabajar y sacar a Béjar de la crisis económica y social en la que esta metida. Vamos a seguir trabajando y aquí esta la prueba en esta rueda de prensa donde están compañeros del PP y yo”. Finalmente, Pozo ha ratificado su “apoyo al alcalde como hemos mantenido desde el comienzo de la legislatura”.

PSOE: Pide explicaciones y soluciones urgentes

Por su parte, el concejal y portavoz del PSOE en el consistorio, Antonio Cámara, ha lamentado la situación que se esta dando y recuerdan que ellos lo han manifestado públicamente “en torno a una circunstancia legítima como es que el alcalde tenga asesores, pero sin decir qué personas son, qué hacen y a qué están accediendo”. Cámara también ha incidido en el cambio de versiones dadas por el regidor popular con el paso de las semanas y “vemos con estupor lo que se ha generado ahora y ha creado una alarma social” y considera que “el señor alcalde sabía todo esto y no ha actuado en estos cuatros meses y el Ayuntamiento está parado”. Antonio Cámara ha recordado que Luis Francisco Martín es asesor en la Diputación Provincial y por tanto “esto afecta a una institución muy valorada por los salmantinos y creemos que el Partido Popular tiene algo en su casa que va a tener que solucionar a la mayor urgencia” concluía ante los medios.

En la misma línea se ha expresado David Serrada, Secretario Provincial del PSOE: “Tenemos una crisis dentro del PP y tenemos personas de VOX que sustentan ese gobierno que no dicen nada. Ellos tienen la pelota en su tejado y no puede pasar ni un minuto más sin que den información, sin que digan que esté pasando y que digan si están capacitados para seguir gobernando. Esto es un guirigay desde el minuto uno y no han sido ni transparentes, ni serios en su gestión en estos cuatro meses”.

Desde el PSOE afirman que no tienen constancia de ninguna denuncia contra ningún concejal del grupo socialista, a pesar de que según informan fuentes cercanas al caso, la asesora del alcalde bejarano habria interpuesto una contra José Luís Rodríguez Celador por revelar su nombre en la sesión plenaria del mes septiembre, una información que aparece de forma pública en la Plataforma de Contratación del Estado y a la que puede acceder cualquier ciudadano.