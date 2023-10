Tormenta política en Béjar: el equipo de gobierno “se rompe”

Apenas cuatro meses después del arranque de la legislatura, el Partido Popular, que gobierna en Béjar, vive una nueva crisis interna, que en esta ocasión pone en el aire la continuidad del Equipo de Gobierno municipal que forma junto con VOX.

El motivo de esta “implosión” se debe al asunto que ha ocupado la política municipal en las últimas semanas: Los dos asesores personales del alcalde, Luis Francisco Martín. Una polémica que viene arrastrándose en los últimas semanas, e incluso fue objeto de debate en la última sesión plenaria, debido a la petición de la oposición (PSOE y Tú Aportas) de conocer su identidad y labor, mientras que el regidor popular ha mantenido en secreto esa información, a pesar de que uno de esos asesores iba a percibir cerca de 2000 euros por realizar un estudio sobre la privatización de La Covatilla (dinero que iba a ser donado a una ONG según aseguro el propio Martín en ese pleno).

Este jueves los acontecimientos se han precipitado y han desatado una tormenta interna en el Partido Popular, tras las denuncias cruzadas entre la asesora y la concejal del PP, Olga García. Según ha podido saber esta redacción, la persona de confianza habría interpuesto ante la Policía Nacional una denuncia por amenazas a Olga García y Araceli Dorado, ambas del Partido Popular, y otra denuncia a José Luís Rodríguez Celador, del PSOE, y Javier Garrido, de Tú Aportas, por mencionar su nombre en la sesión plenaria de septiembre.

Sin embargo, la edil popular, Olga García, a su vez, ha interpuesto una denuncia contra el otro asesor municipal por las amenazas. “La situación es insostenible” ha declarado García a este medio “hay un gobierno de descontrol en Béjar, no sé que interés tienen esta gente”. La todavía edil del PP ha manifestado su tristeza porque “yo he entrado aquí para trabajar por Béjar, y así no se puede. Hemos avisado al alcalde de esta situación y de lo que estaba pasando y no nos ha escuchado” señalando que también Araceli Dorado había trasladado estas dudas sobre los asesores a Martín.

Olga García descarta dimitir por el momento y ha asegurado va a seguir como concejala aunque ha asegurado que “no puedo seguir trabajando al lado de Luis Francisco Martín” y que es una mujer de partido “soy una mujer del PP, partido al que sigo defendiendo, porque no tiene culpa de nada” indica Olga García, aunque según confirma a este mismo medio, nadie de la dirección provincial se ha puesto en contacto con ella desde que saliera la noticia.