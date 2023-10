Pepe Vázquez, sobre la lesión de Fasoula: "Esperemos que quede en un susto porque es una jugadora muy importante"

El técnico del Perfumerías Avenida, Pepe Vázquez, ha ofrecido sus sensaciones sobre el percance que ha sufrido la interior griega en Bolonia.

Valoración: "Empezamos bien y luego nos lastraron los fallos debajo del aro. Concedimos regalos y eso te penaliza en Euroliga fuera de casa. Cuando peor estamos, volvemos al partido. Lo mejor de hoy es el average, que es asequible para la vuelta. No estoy contento".

Fasoula: "Les estaba haciendo mucho daño y hay un momento después de la lesión en el que quedamos tocados. Esperemos que quede en un susto porque es una jugadora muy importante".

Liga: "No hay tiempo de lamentaciones y sí de hacer autocrítica. No podemos tener 30 minutos tan malos a nivel de regalos. Hay un viaje que va a ser cómo va a ser, hay huelga en Italia y debemos ganar en Lugo. No hay excusas".