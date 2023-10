Peor que basurillas...

Las guerras sirven para retratar a muchos basurillas y seres humanos, que no llegan al nivel persona. Black Lives Matter muestra su apoyo a los terroristas de Hamás como muchos trastornados iletrados, aculturados, bebesinsed, gandules, vagos y maleantes. Sólo un alto nivel de incultura, una falta increíble de lectura y un desconocimiento absoluto de la historia permite que en nuestro país exista esta lacra de progresistas por no calificarlos de otra forma.

En España estamos acostumbrados a soportar homenajes a terroristas y asesinos todas las semanas. En esta ocasión los individuos que se caracterizan por matar a sus mujeres por no llevar bien puesto el pañuelo se han superado. Decapitar bebés, no hay mayor salvajada en este mundo, hace que no merezcan el aire que respiran en este mundo, y quién los defienda tampoco. Nadie los quiere dentro de sus fronteras ni el Líbano, ni Siria, ni Irak, ni Egipto, ni Jordania. Aunque los crían, engordan y utilizan para atacar a Israel. Egipto no va a abrirles la frontera, no va a desestabilizar su país.

Estos falsos progresistas, desde hace muchos años, piensan que la única forma de terminar con la democracia liberal es con el islamismo radical, de ahí su apoyo a la multiculturalidad y política de fronteras abiertas, además de estos días el apoyo a Hamás. Israel señala a cinco ONG propalestinas cercanas a los socios del gobierno. La izquierda cuqui se hace fotos defendiendo lo indefendible.

Sánchez no firmó la carta de apoyo de EEUU y la UE a Israel por miedo a la investidura. Las ninistras juegan a patio de instituto, a pancartistas de tres al cuarto mientras se da una imagen de gobierno dividido y campa la no gobernabilidad del país. La comunidad internacional por ello nos ha dejado de lado a nivel basurilla. Vamos a pintar a partir de ahora entre nada y menos. Equidistancia lo llaman aunque quizás sea corrupción por parte de los que viven del cuento, tienen mucho que ocultar y están supuestamente financiados por países de dudosa legalidad democrática. Hemos visto a socios relevantes del gobierno fotografiados con terroristas de Hamás, haciendo una vez más el ridículo más espantoso. Otros antiguos terroristas reciclados en políticos han justificado la acción de Hamás. Siempre se puede escalar una cota más en la miseria moral, los pseudoprogresistas autóctonos la superan.

Permitir que el bienestar de los españoles dependa de estos iletrados es lo que tiene. España necesita un cambio de gobierno y de sociedad. Manifestaciones como las de esta semana en la puerta del Sol retratan a una parte de la sociedad enferma de gravedad. Los hay que deberían, por sus puestos en la política, ser detenidos y expulsados de la política. Empieza el record de destrucción de empleo en hospitales con 49.303 puestos menos en dos meses. Proponen amnistiar también a los golpistas procesados por el 1 de octubre por tenencia de explosivos. La deudad del estado ha aumentado en los primeros nueve meses en 81.900 millones de euros. Vamos sumando para bingo.

En Europa tenemos un grave problema el día que decidan que los naturales sobramos y quieran imponer la sharia incompatible con los valores de occidente. Elon Musk en sus declaraciones sobre las políticas migratorias de la UE y la masiva llegada de musulmanes al continente ha afirmado que la guerra civil en Europa es inevitable. Dentro de muchas ciudades hay una segunda ciudad regida por el Corán. España no está ni se la espera mientras no haya un cambio de gobierno. Vamos superando los dos billones de deuda. España en quiebra. El resto del mundo alucinado.